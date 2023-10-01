Mustafa Kutlu’nun eseri ’Yıldız Tozu’ filmi oldu

Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden sinema filmi yapıldı. Küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan çocuğun hikayesini sahneye taşıdı.

Yönetmen Ahmet Sönmez, filmi Kemaliye'de çektiklerini belirterek, "Kemaliye'de gala gösterimi yapacağız diye söz vermiştik. Filmin gösterimini burada halkla, oyuncularla ve emek verenlerle birlikte izledik. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz." dedi. Filmi çektikleri yerde gala yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyerek filmdeki birçok yardımcı oyuncunun kendisini izleme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Sönmez, "Açık havada sinema izlemenin keyfini de özlemişiz. Gerçekten çok heyecanlandım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

FİLMİN KONUSU DUYGU DOLU

Film iki kardeşin duygu dolu hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer alıyor. Kardeşlik bağının ve aile ilişkilerinin vurgulandığı "Yıldız Tozu" filminin konusu ise şu şekilde:

"Kenan ve ağabeyi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçer. Günün birinde Almanya'dan dayıları gelir. Mustafa'ya bisiklet getirir. Kenan'ın ağabeyinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki Kenan'ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan, her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat ağabeyi bisikletini paylaşmak istemez. Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan, kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı 'Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür.' diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez.

Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapı çalınır. Abdurrahman, Kenan'ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan'ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan'ın yanına koşarken ağabeyi, bu kaza için kendisini sorumlu tutar. Kenan'ın durumu ciddidir. Mustafa, şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu, Kenan'ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar koşar."