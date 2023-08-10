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SİNEMA

Ödüllü film "Kuru Otlar Üstüne" Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" ve Mete Gümürhan'ın "Beraber" izleyiciye sunulacak.

Ödüllü film Kuru Otlar Üstüne Saraybosna Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 10.8.2023 16:19:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 16:27

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidererek kültür ve sanatın merkezi olma amacıyla organize edilen festival nedeniyle kentin farklı noktalarındaki sinema salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.

Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı "Focus" programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne" ve Gümürhan'ın "Beraber" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

"Focus" programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in "Urotcite Na Blaga", Vasilis Katsoupis'in "Inside", Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in "Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu", Damjan Kozole'nin "Pero", Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun "Muanyag Egbolt" filmleri de gösterilecek.

Festival, 18 Ağustos tarihinde ödül töreniyle son bulacak.

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