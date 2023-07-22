Cannes Film Festivali Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, "Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Uluslararası pazar açısından bakarsak Türk yapımlarının bu pazarda temsili önemli." dedi.

TRT 12 Punto kapsamındaki "Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma" paneline konuşmacı olarak katılan Zakharchenko, platformun ortak yapım imkanları yaratma potansiyelini, Cannes Film Festivali'nin geleceği ve Türk yapımlarının uluslararası alanda durduğu yeri değerlendirdi.

Zakharchenko, TRT 12 Punto'ya ilk defa katıldığını belirterek, "Ortam çok güzel. Projeler çok çeşitli ve uluslararası ortak yapımlara müsait. Bu etkinlikteki yapımlarda büyük bir potansiyel görüyor ve 12 Punto kapsamında yapılan paneller ve görüşmelerin güzel sonuçlar ortaya çıkarmasını bekliyorum." diye konuştu.

"Ortak yapım potansiyeli olan projeleri desteklemek hedefimiz"

Platformda çok sayıda ortak yapım potansiyeli olan projelere rastladığını kaydeden Zakharchenko, Cannes Film Festivali'ne bağlı "Marche du Film" olarak bu tür projelere destekte bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Zakharchenko, Cannes Film Festivali'nin gelecek planlarına ilişkin, "Alternatif finansman yolları arıyoruz. Bu konuda özel sermaye yatırımcılarını film sektöründen isimlerle bir araya getirmeye önem veriyoruz. Bunun dışında desteklediğimiz film yapımcılarını Cannes'ın sistemiyle bütünleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman"

Türk dizi ve filmlerinin uluslararası potansiyeline ilişkin ise Zakharchenko, "Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman. Cannes veya herhangi bir festival, Türk yapımlarının kendini göstermesi için uygun yerler. Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Cannes özelinde konuşmuyorum, çünkü biz seçkilerimizi mümkün olduğunca kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Fakat uluslararası pazar açısından bakarsak Türk yapımlarının bu pazarda temsili önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zakharchenko, Türk dizi ve filmlerine ilişkin düşüncesini, "Bundan yaklaşık 10 yıl önce yeni Türk yönetmenlerinin başlattığı bir akım mevcuttu, fakat bu akım son yıllarda biraz etkisini yitirdi. Sanırım yeni kuşak sinemacıların yeni bir akım yaratmak için yapımlar ortaya koyması gerekiyor." şeklinde dile getirdi.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen TRT 12 Punto kapsamında etkinlikler 23 Temmuz'a kadar Feriye Sineması'nda devam edecek.