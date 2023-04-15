Bu hafta 9 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde altısı yerli, 9 film vizyona girecek.

Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield", korku ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Chris McKay'in yönetmenliğini üstlendiği film, efendisinden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Dracula'nın yardımcısı Renfield'ın, Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayat arayışını konu ediniyor.

- "Hava Muhalefeti"

Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Murat Kepez'in yönettiği film, Bodrum'a gitmek üzere sevgilisi ile uçağa binen bir milletvekili adayının, hafta sonu tatilinin eğlenceli bir yolculuğa dönüşmesini anlatıyor.

- "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"

Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı.

Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor.

- "Adalet"

Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı.

Film, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren bir askerin, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmesi sonrası giriştiği hayat mücadelesini işliyor.

- "Ela ile Hilmi ve Ali"

Yönetmen koltuğuna Ziya Demirel'in oturduğu "Ela ile Hilmi ve Ali" filminde, başrolleri Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba paylaştı. Film, bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini ele alıyor.

- "Mannu Çanakkale'de"

Şenol Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Mannu Çanakkale'de", kendisini Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan bir serüvenin içerisinde bulan Koala Mannu'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

- "Süper Mario Kardeşler Filmi"

Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in yönettiği, video oyun serisinden uyarlanan animasyon film "Süper Mario Kardeşler Filmi", Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor.

- "Umay"

Haftanın yerli korku filmi "Umay", bir YouTuber'ın 1850'li yıllarda yaşanmış bir olayı gün yüzüne çıkarmak için giriştiği mücadele ve yaşadığı olayları aktarıyor.

- "Astroscope: Bir Konser Filmi"

Müzikal türündeki belgesel film "Astroscope: Bir Konser Filmi", Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.