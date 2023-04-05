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SİNEMA

"Reis Bey" filmi Artizan Sanat'ta sinemaseverlerle buluşacak

Reis Bey filmi Artizan Sanat’ta sinemaseverlerle buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2023 15:52:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:51

Beyoğlu'nun yeni sanat mekanı Artizan Sanat'ın "Türk Sinemasında Eskimeyenler" serisindeki film gösterimleri kapsamında, "Reis Bey" filmi izlenebilecek.

Necip Fazıl Kısakürek'in piyesinden Mesut Uçakan tarafından beyazperdeye uyarlanan 1988 yapımı film, 8 Nisan'da 13.00'te seyirciyle buluşacak.
Film gösteriminin ardından sinema yazarı İhsan Kabil ile sinema yazarı Tuba Deniz'in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek.

- "Reis Bey" filmi hakkında

Kısakürek'in tiyatro oyunu olarak kaleme aldığı, Uçakan'ın yönettiği filmin konusu kısaca şöyle:

"Reis Bey (Haluk Kurdoğlu), tavizsiz bir ağır ceza reisidir. Ömrü otel odalarında geçen, yapayalnız ve tuhaf bir adamdır. Adeta taş kalpli bir kanun tatbikçisidir. Günün birinde, annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin tüm itirazlarına rağmen idamına karar verir. Fakat verdiği hükmün yanlışlığı ortaya çıktığında Reis Bey'in buz gibi iç dünyası, müthiş bir sarsıntıyla yerle bir olacaktır."

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Etiketler Necip Fazıl Kısakürek Mesut Uçakan Ihsan Kabil Tuba Deniz Beyoğlu Haluk Kurdoğlu Artizan Sanat Kısakürek Reis Bey

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