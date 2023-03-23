"42. İstanbul Film Festivali" 7-18 Nisan'da düzenlenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 42. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7-18 Nisan arasında festivalde bir araya geliyor.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 27 Mart'ta başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 31 Mart'ta genel satışa çıkıyor.

42. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor.

Festival kapsamda 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

- "Deprem bölgesi için neler yapabileceğimizi değerlendirmeye devam ediyoruz"

İKSV'nin konaklama ve mekan sponsoru The Marmara Hotel Taksim'de düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Kültür, sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve dayanışma üzerine kurulu projeler, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için önem taşıyor. İKSV olarak bir yandan 2023 festivallerimizi planlarken bir yandan da deprem bölgesi için özellikle kültür-sanat alanında neler yapabileceğimizi değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Taner, "42. İstanbul Film Festivali" de dahil olmak üzere tüm 2023 bütçesinden ayırdıkları kaynakla, yakın zamanda deprem bölgesindeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu'nu hayata geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Farklı kurumların da katkılarıyla bu fonun kapsamını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki kurumlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz. İKSV olarak, kültür ve sanatın her zaman devam etmesi, geleceğe dair umudun yeşermesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz."

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ise "Uluslararası Yarışma", "Ulusal Yarışma", "Ulusal Belgesel Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması" ve geçen yıl yarışmalı bir bölüme dönüşen "Genç Ustalar"da ve "Seyfi Teoman İlk Film Ödülü" için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 18. kez Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

- Festival filmleri altı salonda sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul Film Festivali'nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.

Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30'da yapılacak.

42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali'nde dünya sineması-dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan "Scrapper / Hırçın" ile açılıyor.

Charlotte Regan'ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikayesi olan Hırçın'da baba rolünü "Triangle of Sadness / Hüzün Üçgeni"nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri ise bu yıl Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek. Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek açılış töreninde sunulacak.

- 18. Köprüde Buluşmalar

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu "Köprüde Buluşmalar", 12-14 Nisan arasında çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye'de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan "Köprüde Buluşmalar" kapsamındaki Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyeleri, Türkiye'den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

OGM Pictures'ın sponsorluğundaki "Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi" geliştirme aşamasındaki dizi projelerinin sektör profesyonellerine sunulmasını sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, atölyede seçilen bir projeye, 50 bin lira değerindeki OGM Pictures Özel Ödülü'nü verecek.

İlk ve ikinci kısa filmini çekecek genç sinemacılara yönelik olarak 2017'de düzenlenmeye başlayan, bu yıl da kasımda gerçekleştirilmesi planlanan Kısa Film Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri, projelerini geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, casting gibi konularda eğitim alıyor. Atölyeler sonunda seçilen projeye, 30 bin lira değerinde Nespresso Özel Ödülü veriliyor.

Atölye ödülleri, 14 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

- Festival Yarışmaları

Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Portekizli yönetmen Joao Canijo üstlenecek. Jüride yapımcı Dora Bouchoucha, yönetmen Teona Strugar Mitevska, yönetmen Alexandre O. Philippe ve oyuncu Maeve Jinkings yer alıyor.

Uluslararası Yarışma bölümünde "Aramızdalar", "İnsanlık Ölmedi ", "Sıradaki Kız", "Su", "Al Yelkenler", "Atlantic Bar", "Kör Noktada", "Üçüncü Dünya Savaşı", "Kopenhag Diye Bir Yer Yok" ve "Pamfir" filmleri yer alıyor.

Festivalin Ulusal Yarışma kategorisinin jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper gerçekleştirecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner bulunuyor.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül verilecek.

Ulusal Yarışma bölümünde de yer alan "Bir Tutam Karanfil", "Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu", "Bars", "Yüzleşme", "Iguana Tokyo", "Kör Noktada", "Cam Perde", "Boğa Boğa", "Suna", "Ayna Ayna" ve "Sanki Her Şey Biraz Felaket" filmleri büyük film için yarışacak.

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak.

Festivalin Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde de yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal bulunuyor.

Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü de Berlin Uluslararası Film Festivali idari direktörü Mariëtte Rissenbeek, yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın ve yönetmen Nazlı Elif Durlu değerlendirecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında vefat eden yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013'ten bu yana veriliyor.

Ödül, kazanan filmin yönetmenini sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 40 bin lira para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, üç yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Klaus Eder'in yapacağı jüride Bojidar Manov, Ekrem Buğra Büte, Marietta Steinhart, Jose Solis ve Yeşim Burul yer alacak.

- William Friedkin'in filmleri festivalde izleyicilerle buluşacak

Festival polisiyeden korkuya, maceradan drama pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmen William Friedkin'i de bu yıl özel bir bölümle beyazperdeye getiriyor.

Çoğu kült yapıtıyla 1970'lerdeki "Yeni Hollywood" akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor. Friedkin'in bu yıl 50. yılını kutlayan "Şeytan" dahil, korku ve polisiyeden gerilim-macera ve drama farklı türlerden dokuz filmi, ABD'nin Türkiye Temsilciliği desteğiyle festivalde gösterilecek.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırmaya da devam ediyor.

Sinemaseverler "Dünden Bugüne Türk Klasikleri" bölümünde bu yıl Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, "Hamlet" rolünü Fatma Girik'in üstlendiği, 1976 yapımı "İntikam Meleği- Kadın Hamlet"i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Film, geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına 11 Nisan Salı günü saat 19.00'da Cinewam City's Nişantaşı'ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.

- Genç Ustalar bu yıl da ödüllü

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden Genç Ustalar'da genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmleri yer alıyor. Türkiye'de ikamet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine yine Nespresso'nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek.

Nespresso'nun 3 bin avro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 18 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene takdim edilecek.