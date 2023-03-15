İngiliz yönetmen, Qumra Sinema Günleri’ne katıldı

İngiliz yönetmen Christopher Hampton , "Oyuncular ve ekip dahil olmak üzere, en iyi profesyonellere sahip olmak gerekir. En iyi insanları işe alın ve sonra ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına izin verin." dedi.

İngiliz oyun yazarı, senarist ve yönetmen Christopher Hampton, Doha Film Enstitüsünce düzenlenen "2023 Qumra Sinema Günleri"nde ustalık sınıfında konuşma yaptı.

New York Film Festivali eski direktörü Richard Pena moderatörlüğünde, Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda amatör film yapımcısı ile yönetmen katıldı.

Hampton, filmin senaryosundan itibaren her aşamasında özenle çalışılması gerektiğine dikkati çekerek, "Oyuncular ve ekip dahil olmak üzere, en iyi profesyonellere sahip olmak gerekir. En iyi insanları işe alın ve sonra ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına izin verin." dedi.

İlk filmini yapma arzusundaki her yönetmenin kendi kişiliklerini projelerine empoze etmeye çalıştığının altını çizen Hampton, kendi kariyerinde de iniş ve çıkışlar olduğunu, bunların kendisini güçlendirdiğini söyledi.