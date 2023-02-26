Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sinema
  • Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buluyor
SİNEMA

Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buluyor

"Rafadan Tayfa"nın maskotları, Malatya'da depremzede çocuklar için "Grup Rafadan" müzikal gösterisini sergiledi.

Depremzede çocuklar Rafadan Tayfa ile moral buluyor
Yayınlanma Tarihi: 26.2.2023 12:41:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 12:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Malatya Şeker Fabrikası'ndaki çadır kentte organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu. Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Organizasyonun koordinatörü Mahmut Karakaya, bugüne kadar üç gösteri yaptıklarını söyledi.

Çocukların normalleşmeye, depremin travmasından kurtulmaya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakaya, yapılan bir araştırmada travma halindeki çocukların mutlu oldukları bir günü kırk gün rüyasında gördüğünün tespit edildiğini anlattı.

Karakaya, çocukların iyi bir gün geçirmesi için kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin en çok sevilen karakteri, yerli ve milli karakteri, sahada, her koşulda, nerede istenilirse orada olmaya hazır. Malatya da buna başladığımız yer. Çocuklara ve ailelerine tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Çocukların Rafadan Tayfa ile çok mutlu olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Belki de kariyerimizde yaptığımız en iyi, en anlamlı gösteri. Çünkü çocuklar şokta, o şoku atlatabilmeleri gerek. Çok büyük ilgi var. Mülteci çocuklarımız da var, onlar da Rafadan Tayfa'yı biliyor. Türkiye'de doğup büyüyen herkes Rafadan Tayfa'yı biliyor. Böyle pozitif bir şok etki yapmamız gerekiyor. Bu gibi etkinlikleri gönüllülük esasıyla da yapmamız gerekiyor. İnşallah arkası gelir. Sürdürülebilir hale getirirsek, çocuklarımızı bu olumsuz atmosferden biraz olsun uzaklaştırmak istiyoruz."

Karakaya, gösterinin Kahramanmaraş ve sonrasında Adıyaman'da devam edeceğine işaret ederek, "Tahmin ediyorum ki 3-4 ay sahadayız. Rafadan Tayfa olarak aynı anda sahaya çıkabilecek 4-5 ayrı ekibimiz var. Çocukların mutluluğu dünyaya bedel." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kahramanmaraş Malatya Malatya Şeker Fabrikası Rafadan Tayfa

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN