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"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 2023'ün en iyi açılış yapan filmi oldu

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa 2023’ün en iyi açılış yapan filmi oldu
Yayınlanma Tarihi: 9.1.2023 17:23:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 17:23

Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi, vizyondaki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2023'ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı yapım, minik seyirciler kadar yetişkin izleyicinin de ilgisini çekti.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.

Türkiye'de 81 ilde, 692 salonda vizyona giren film, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da 5 Ocak'tan itibaren sinemaseverlerle buluştu.

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Etiketler İsmail Fidan Ozan Çivit Türkiye Almanya Avusturya Belçika Sevim TRT HAYRİ Azerbaycan Fransa İsviçre Birleşik Krallık Danimarka Hollanda

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