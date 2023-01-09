Fas'ın Tatvan kentinde düzenlenen "Türk Sineması Günleri" sona erdi

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde düzenlenen Türk Sineması Günleri, "7. Koğuştaki Mucize" filminin gösterimiyle sona erdi.

Tatvan'daki Sinema Dostları Vakfı ile Akdeniz Sineması Tatvan Festivali Kurumları ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle gerçekleştirilen "Türk Sineması Günleri" etkinlikleri, 3 gün boyunca Faslı seyircilerle buluştu.

Türk Sineması Günleri kapsamında, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da", Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" ve Mehmet Ada Öztekin'in "7. Koğuştaki Mucize" filmleri gösterildi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, akademisyen ve sinemaseverin katıldığı etkinlikler, Faslılar tarafından ilgi gördü.

Kültür aktivisti Abdullah Zevzevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festivalin organizatörleri, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ve Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 60. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alan 'Bal' başta olmak üzere üst düzey filmlerle yedinci sanatın hayranlarını mest etti." dedi.

Mehmet Ada Öztekin'in 2019'da yönetmenliğini yaptığı, "küçük kızı ile aynı zeka seviyesine sahip zihinsel engelli bir babanın haksız yere suçlanmasını anlatan" dram filmi 7. Koğuştaki Mucize, yılın en çok izlenen filmlerinden olmuştu.