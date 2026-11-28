Türkiye'de obeziteyle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. HIMSS Eurasia 2026 kapsamında düzenlenen "Koalisyondan Aksiyona: Türkiye'nin Obezite ve Kilo Yönetimi Yol Haritası" panelinde, dijital sağlık teknolojileri ve çok paydaşlı işbirliği modelleri masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'de her 10 kişiden 6-7'sinin fazla kilolu veya obez olduğu gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson, obezitenin 200'den fazla sağlık sorunuyla ilişkili kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak, sadece ilaç tedavisinin değil, sağlık ekosisteminin tamamının güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

Dijital sağlık çözümlerinin obezite yönetiminde oynadığı kritik rol, panelin ana temalarından birini oluşturdu. Türkiye'nin e-Nabız sistemi gibi altyapılarının hastaların uzun vadeli takibinde etkin şekilde kullanılabileceği belirtilirken, yapay zeka destekli çözümlerin de sürece entegre edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Enes Gökler, obezite prevalansını belirlemek için yürüttükleri epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarını paylaşarak, bazı bölgelerde hastalık sıklığının daha yüksek olduğunu ve bu verilerin politika geliştirmede kullanıldığını açıkladı. Besin skorlama sistemleri ve şeker vergilendirmesi gibi uluslararası uygulamaların Türkiye'ye adaptasyonu için hazırlanan raporlar, somut adımların atılmaya başlandığını gösteriyor.

Obeziteyle mücadelenin sadece sağlık kuruluşlarında değil, günlük yaşamda da kazanılacağı mesajı güçlü bir şekilde verildi. Gece yemek yeme alışkanlığı, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme davranışlarının değiştirilmesi için toplumsal farkındalık kampanyalarının artırılması gerektiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Özgür Sezer ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel'in de katıldığı panelde, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün ortak hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı. 2026'da pilot çalışması tamamlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nın gelecek yıl sunacağı veriler, ülkenin beslenme alışkanlıklarına dair kapsamlı bir fotoğraf ortaya koyacak ve politika yapıcılara yol gösterecek. Hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklarla güçlü bağlantısı olan obezitenin, iş gücü verimliliğini düşürmesi ve sağlık harcamalarını artırması nedeniyle ekonomik boyutu da göz ardı edilmiyor.

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