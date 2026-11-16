Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Filistinli doktorlar yaralandı ve hastalara müdahale eden sağlık personeli bizzat tıbbi bakıma muhtaç hale geldi. 13 Kasım Perşembe günü yaşanan bu trajik olayda, Genel Cerrah Dr. Muhammed Kudeyh ve meslektaşı Dr. Muhammed el-Adeyni saldırı sonucu yaralanarak tedavi altına alındı. Görev başındaki sağlık çalışanlarının hedef alınması, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırı anlarını anlatan Dr. Kudeyh, sağlık personeli görev başındayken hastanenin hedef alınacağını asla beklemediğini ifade etti. Hastanenin aniden sarsıldığını, üç sarsıntının ardından şiddetli bir patlama sesi duyduğunu belirten cerrah, bacaklarının moloz ve mermer enkazının altında kaldığını ve kurtulmak için sürünmek zorunda kaldığını anlattı. Bacaklarını kurtarmak için verdiği çetin mücadelenin ardından sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere götürülen Kudeyh, hastanelerin ve sağlık tesislerinin uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olduğunu vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün açıklamalarına göre, Nasır Hastanesi'nin cerrahi binasına 12 Kasım'da düzenlenen saldırıda aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Silahlı çatışmalar sırasında sağlık tesislerine sağlanan uluslararası korumaya rağmen hastanelerin nasıl saldırılara maruz kalabildiği sorgulanıyor. Gazze Şeridi'ndeki sağlık krizi derinleşirken, sağlık çalışanlarının güvenliği ve hastaların tedavi hakkı ciddi tehdit altında bulunuyor.

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