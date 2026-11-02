İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus ve Gazze kentlerinde düzenlenen hava saldırılarında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail'in hedef aldığı bölgeler arasında sivil yerleşim alanları ve okul çevreleri de bulunuyor.

Han Yunus'taki saldırıda İsrail ordusu, kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bir okulun yanına hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin batısındaki Es-Sevra Caddesi'nde gerçekleştirilen ayrı bir saldırıda ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'taki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında görev başındaki polis memurlarının da bulunduğu belirtildi. Şifa Hastanesi yetkilileri, yaralıların durumunun ciddi olduğunu ve bazılarının yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı ise 175 bin 834'e ulaştı. Uluslararası toplum ateşkes ihlallerine tepki gösterirken, Filistin yetkilileri İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması konusunda acil müdahale çağrısında bulunuyor. Bölgedeki insani kriz derinleşirken, sivil kayıpların artması endişe yaratıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.