İnme Anında Ne Yapmalı? Evde Fark Edilecek 5 Belirti

İnme vakalarında erken teşhis hayat kurtarıyor. 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfur, inme belirtilerinin evde fark edilmesinin ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne zamanında haber verilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güç kaybı, denge kaybı ve yüzde asimetri gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle yaşlılarda görülen bu belirtilerin yorgunluk veya yaşlılığa bağlı durumlarla karıştırılması hayati tehlike oluşturuyor.

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kongrede, inme hastalarının hastane öncesi bakımına ilişkin hazırlanan uzlaşı raporu bilim dünyasıyla paylaşıldı. Prof. Dr. Tayfur, "İnme vakalarında 'Nazlanıyordur, uykusu gelmiştir. Uyusun, uyansın bakarız' gibi düşüncelerle kaybedilen 3-4 saatlik süre hastanın geri dönüşümü olmayan sonuçlarla karşılaşmasına ya da ölümüne neden olabilir" uyarısında bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim üyesi olan Tayfur, raporun inme hastalarının doğru zamanda uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını ve hastane öncesi bakımın geliştirilmesini amaçladığını belirtti.

İnme tedavisinde pıhtıyı eritmeye yönelik ilaçların ve mekanik trombektomi yönteminin uygulanabildiği vurgulanan kongrede, yapay zekanın acil sağlık hizmetlerindeki rolü de tartışıldı. Tayfur, "Yapay zekanın hekimlerin yerini alması yerine karar verme ve hastayı değerlendirme süreçlerini desteklemesini bekliyoruz. Birbirine veri aktarabilen tıbbi cihazlardan elde edilen bilgiler yapay zeka tarafından analiz edilebilir" açıklamasını yaptı. İnme belirtilerinin toplum tarafından tanınmasına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren uzman, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin toplum sağlığına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Kongrede ayrıca iklim değişikliğinin sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri, afet tıbbındaki gelişmeler ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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