Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir bilimsel araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu. 35 ila 69 yaş arasındaki 8 bin 783 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada, yüksek miktarda işlenmiş gıda tüketiminin beyin hasarı riskini artırabileceği bilimsel verilerle kanıtlandı. Araştırma, hazır gıdalar, paketli atıştırmalıklar ve ultra işlenmiş ürünlerin tüketim sıklığı ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiyi detaylı şekilde inceledi.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) taramaları ve bilişsel değerlendirme testleri kullanılarak yapılan analizlerde, aşırı işlenmiş gıda alımının yağlanma belirteçleri ve serebrovasküler hasar ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edildi. Özellikle dikkat çeken bulgu, bu hasarların bilişsel bozukluklar ortaya çıkmadan önce başlayabilmesi oldu. Katılımcıların karaciğer yağ oranı, genel yağ oranı ve beyin yapıları detaylı şekilde değerlendirildi.

JAMA Network dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı için kritik önemini bir kez daha vurguluyor. Orta yaşlı yetişkinleri kapsayan bu çalışma, işlenmiş gıda tüketiminin azaltılmasının beyin hasarı riskini düşürebileceğini gösteriyor ve halk sağlığı politikaları için önemli veriler sunuyor.

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