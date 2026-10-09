Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Edirne'de düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26) kapsamında açıklamalarda bulunan Kaya, zehirli ve yenilebilir mantarları ayırt etmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, özellikle Trakya bölgesinde iklim şartları ve yoğun ormanlar nedeniyle hem yenilebilir hem de zehirli mantarların bol miktarda yetiştiğini belirtti. Uzman, Kırklareli'nin kıyı bölgelerinde ölümcül zehirli mantarların çok fazla bulunduğunu ve halkın bunları toplayıp yemesi durumunda geri dönülemez, telafi edilemez sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Kaya, doğadaki mantarları birbirinden ayırt etmek için uygulanabilecek kesin bir yöntem olmadığını, halk arasında bilinen tekniklerin hiçbirinin bilimsel olarak doğru olmadığını açıkladı. Mantar zehirlenmelerinde belirtilerin ortaya çıkış süresinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kaya, 6 saatten önce ortaya çıkan bulantı ve kusma gibi şikayetlerin genellikle daha az tehlikeli olduğunu, ancak 6-10 saat sonra başlayan ishal, bulantı ve kusma belirtilerinin ciddi zehirlenme işareti olduğunu ve derhal doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Uzman, kişilerin mantarı akşam yemeğinde yediği halde sabah belirtilerin başlayabileceğini, bu tür geç ortaya çıkan belirtilerin özellikle tehlikeli olduğunu ifade etti. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayanların doğadan topladıkları mantarları kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirten Kaya, zehirli mantarların bazen yenilebilir mantarlara çok benzeyebileceğini, halkın genellikle kendi tanıdığı birkaç tür dışına çıkmadığını ancak bu konuda çok tecrübeli olmayanların yanılabileceğini ekledi.

Kendisi için de önemli bir hobi olan mantar toplamanın çok keyifli olduğunu ancak bunları yemenin son derece tehlikeli olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, en güvenilir seçeneğin kültür mantarları olduğunu belirtti. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen beyaz şapkalı mantar, istiridye mantarı ve kestane mantarının zehirli olma ihtimalinin bulunmadığını kaydeden uzman, son olarak Erzurum'da yaşanan bir vakayı örnek göstererek 30 yıldır mantar toplayan tecrübeli kişilerin bile farkına varmadan zehirli mantarları karıştırabildiğini aktardı. Kaya, kültür mantarlarının hem güvenli hem de lezzetli olduğunu, bu nedenle tüketicilerin kültür mantarlarını tercih etmesini tavsiye etti. Mantar meraklılarının çok dikkatli olması gerektiğini, doğadan mantar toplamanın ve yemenin ölümcül risk taşıyabileceğini bir kez daha hatırlatan uzman, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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