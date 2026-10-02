Okul çağındaki çocuklara "kahvaltı" uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Merve Kişioğlu, yeterli ve dengeli kahvaltı yapmış çocuğun güne daha enerjik başlayacağını söyledi.

Kişioğlu, AA muhabirine, yaz döneminden okul dönemine geçişte çocukların daha erken kalkmaya başlamasının kahvaltı için ayrılan süreyi kısaltabildiğini söyledi.

Bu durumun çocukların kahvaltıyı yetersiz yapmasına veya tamamen atlamasına yol açabildiğini ifade eden Kişioğlu, yeterli ve dengeli kahvaltının güne enerjik başlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Kişioğlu, kahvaltının çocukların gün içindeki bilişsel ve akademik performansını da olumlu etkileyebileceğini dile getirerek, "Yeterli ve dengeli bir kahvaltı yapmış çocuk güne daha enerjik başlayacaktır. Gerekli enerjiyle başladığı için bu onun gün içerisinde derslerdeki performansını hem bilişsel hem akademik anlamda olumlu etkileyecektir." dedi.

Özellikle yetersiz beslenen küçük çocuklarda huzursuzluk ve hırçınlık gibi durumların görülebileceğine dikkati çeken Kişioğlu, düzenli ve dengeli beslenmenin bu tür durumların azalmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

- Kahvaltıda protein, kalsiyum ve lif bulunmalı

Kişioğlu, kahvaltı hazırlanırken yeterli protein, kalsiyum, kompleks karbonhidrat ve lif içeren besinlere yer verilmesinin önemine işaret ederek, yumurta, yoğurt, ayran, peynir veya sade sütün tercih edilebileceğini belirtti.

Kahvaltının tam tahıllı ekmek, domates, salatalık veya mevsim meyveleriyle desteklenebileceğini dile getiren Kişioğlu, "Bir porsiyon sebze ve meyve desteği etkili olacaktır. Seçim sırasında çocukla birlikte karar verilip, günlük değişkenlik gösterebilir." ifadesini kullandı.

Kişioğlu, çocukların gün içinde yeterli ve dengeli öğünler tüketmesinin önemine dikkati çekerek, okul kantinlerinde satılan paketli ve işlenmiş gıdaların tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kantinlerden su, sade süt, ayran, kaşarlı tost, peynirli ve domatesli sandviç ile mevsim meyvelerinin tercih edilebileceğini aktaran Kişioğlu, çocukların öğünlerinde protein kaynaklarına yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

- Çocuklar için aileler rol model olmalı

Kişioğlu, gün içinde yumurta, yoğurt, peynir, et, sebze ve meyvenin dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini belirterek, yeterli boy uzaması ve kilo artışı olmayan veya sebepsiz kilo kaybı yaşayan çocukların pediatri hekimi tarafından değerlendirilmesini önerdi.

Derslerde dikkat eksikliği ve performans düşüşü yaşayan çocuklarda demir ve B12 vitamini gibi besin ögesi eksikliklerinin de değerlendirilebileceğini aktaran Kişioğlu, bunun pediatri hekimi tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Kişioğlu, çocukların gün içinde yeterli sıvı tüketmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların her zaman yanlarında kolayca ulaşabilecekleri bir su matarası olması gerektiğini ifade etti.

Ailelerin beslenme alışkanlıklarıyla çocuklara örnek olması gerektiğinin altını çizen Kişioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklara tüketmemesi gereken yüksek şekerli içeceklerin olduğunu söylediğimiz zaman, masaya oturduğumuzda bizim önümüzde de aynı gıdalar olmamalı. Çocuğa rol model olmalıyız."

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