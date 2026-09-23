Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte çocuk sağlığında kritik bir dönem başlıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, soğuk havanın ve kapalı mekanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının belirgin şekilde arttığını vurguluyor. Özellikle astım, kistik fibrozis, bronşektazi, nöromüsküler hastalıklar ve kalp rahatsızlıkları gibi kronik sağlık problemleri olan çocukların bu dönemde ekstra korunma önlemleri alması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, kış enfeksiyonlarından korunmanın temel anahtarının aşılama programlarının eksiksiz tamamlanması ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Öktem, kış mevsimi öncesinde alınması gereken önlemleri detaylı şekilde açıklıyor. Tüm çocukların rutin aşı takvimlerinin gözden geçirilmesi ve eksik aşıların tamamlanması, enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını oluşturuyor. Risk grubundaki çocuklar için grip ve zatürre aşılarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, özellikle kronik solunum hastalıkları, kas hastalıkları, kalp problemleri, diyaliz hastaları ve şeker hastalığı bulunan çocukların grip aşısı için doktorlarına başvurması gerektiğini ifade ediyor. Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda kış döneminde solunum problemlerinde artış gözlendiği için, mevcut tedavilerin gözden geçirilmesi ve kış için özel bir tedavi planı hazırlanması büyük önem taşıyor.

Kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar, enfeksiyonların hızla yayılabileceği alanlar olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Öktem, bu ortamlarda yeterli havalandırmanın sağlanması, çocukların sık sık ellerini yıkaması ve kapı kolları, trabzanlar gibi ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenmesinin birçok enfeksiyon hastalığını önleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca çocuklarda D vitamini başta olmak üzere vitamin düzeylerinin kontrolü ve gerektiğinde hekim gözetiminde takviyesi de kış döneminde bağışıklık sisteminin güçlü kalması açısından kritik öneme sahip. Bu kapsamlı önlemler paketi ile çocukların kış aylarını daha sağlıklı geçirmesi ve kronik hastalıkların alevlenmesinin önlenmesi mümkün olabiliyor.

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