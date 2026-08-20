Yürürken bacaklarda artan ağrı, uyuşma ve güçsüzlük hissi yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülse de ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Çetin, özellikle belirli bir mesafe yürüdükten sonra ortaya çıkan ve dinlenmeyle hafifleten bacak ağrılarının bel kanalı darlığının önemli belirtileri arasında yer aldığını vurguluyor. Spinal kanal darlığı olarak bilinen bu durum, omurgada yaşa bağlı gelişen dejeneratif değişikliklerin omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalı daraltması sonucu ortaya çıkıyor.

Omurganın yaşam boyunca vücudun ağırlığını taşıması ve günlük hareketlere eşlik etmesi nedeniyle yaş ilerledikçe yapısal değişiklikler kaçınılmaz hale geliyor. Omurlar arasındaki disklerde su kaybı ve elastikiyet azalması, disk yüksekliğinin düşmesi, omurga eklemlerinde büyüme, kemik çıkıntıları ve bağ dokularında kalınlaşma gibi dejeneratif süreçler zaman içinde kanal darlığına neden olabiliyor. Bu durum özellikle ayakta kalma ve yürüme sırasında belirginleşen şikayetlere yol açıyor. Hastalar yürüdükten sonra bacaklarında ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük hissederken, oturma veya belden öne eğilme gibi pozisyonlarda rahatlama yaşayabiliyor.

Kanal darlığı tanısında yalnızca MR görüntülemesi değil, hastanın klinik bulguları ve nörolojik muayene sonuçları da büyük önem taşıyor. Tedavi yaklaşımı kişiye özel olarak belirleniyor ve her hasta mutlaka cerrahi tedavi gerektirmiyor. Hafif ve orta düzeyde şikayetlerde fizik tedavi, egzersiz programları, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri öncelikli seçenekler arasında yer alıyor. Ancak tedaviye rağmen devam eden yakınmalarda, yürüme mesafesinde ciddi azalma veya sinir fonksiyonlarında ilerleyici kayıp durumunda cerrahi tedavi değerlendiriliyor.

Modern minimal invaziv yöntemler olan endoskopik dekompresyon gibi teknikler uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırabilse de her hasta için uygun olmayabiliyor. Prof. Dr. Çetin, yürüme kapasitesinde belirgin azalma yaşayan kişilerin mutlaka omurga uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini, özellikle idrar veya dışkı kontrol problemleri gibi ciddi belirtilerin hızlı tıbbi müdahale gerektirdiğini vurguluyor.

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