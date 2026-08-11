Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altında sağlık sistemi çökmüş durumda olan Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde tarihi bir adım attı. Yaklaşık 500 bin Filistinliye hizmet vermesi planlanan "Kuzey Sahra Hastanesi", Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın himayesinde düzenlenen törenle resmen faaliyete geçti. Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki Filistin Kızılayı merkezinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılış törenine Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib ve çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı. Başbakan Mustafa, hastanenin açılışının Gazze'deki insani felakete rağmen Filistin halkının hayatta kalma ve yaşamı sürdürme iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Filistin Kızılayının Gazze'de açtığı 6. sahra hastanesi olan tesis, derneğin stratejik sağlık planının kritik bir parçası olarak öne çıkıyor. Hastane bünyesinde acil servis, cerrahi, dahiliye, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve yenidoğan üniteleri bulunuyor. Ayrıca tam donanımlı ameliyathane, radyoloji, laboratuvar ve eczane hizmetleri de sunuluyor. Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib, hastanenin kurulması sırasında İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle tıbbi ekipmanların Gazze'ye girişinde ciddi zorluklarla karşılaştıklarını, ancak yerel imkanlar ve deneyimlerden yararlanarak tesisi hazır hale getirdiklerini açıkladı. Hatib ayrıca Filistin Kızılayının depolarında büyük miktarda ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemesi bulundurduğunu, 57 ambulansın Gazze'ye gönderilmeye hazır bekletildiğini belirtti.

Hastanenin açılışı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırıların sağlık altyapısında yol açtığı ağır tahribatın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşti. İsrail saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının yıkılmasına neden oldu ve hastaneler büyük ölçüde zarar gördü. Filistin Kızılayı İcra Direktörü Haydar el-Kudra, hastanenin kuzey bölgesinde yaklaşık 500 bin kişiye hizmet vereceğini ve bölgenin merkezi ambulans hizmetini de üstleneceğini açıkladı. Başbakan Mustafa, uluslararası topluma Gazze'deki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, hastaların ve yaralıların tedavisinin uluslararası hukukun güvence altına aldığı insani bir görev olduğunu vurguladı. Filistin Kızılayı kuruluşundan bu yana 230'dan fazla çalışanını kaybetmesine rağmen insani görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

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