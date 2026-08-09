Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapay zeka teknolojisini kullanarak tamamen işlevsel virüsler tasarlayıp üreterek tıp ve biyoteknoloji alanında çığır açan bir başarıya imza attı. Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, araştırmacılar büyük dil modellerinin genetik versiyonu olan genom dil modellerini kullanarak bakteriyofaj olarak adlandırılan ve bakterileri enfekte eden virüslerin genomlarını sıfırdan tasarladı. Bu çalışma, yapay zeka teknolojisinin sadece dijital dünyada değil, biyolojik sistemlerin tasarımında da devrim yaratma potansiyelini gözler önüne seriyor.

Yapay zeka destekli bu çalışmada, ChatGPT gibi sohbet robotlarının temelini oluşturan teknolojinin biyolojik karşılığı kullanılarak 16 yeni yaşayabilir virüs üretildi. Genom dil modelleri, DNA dizilimlerindeki kalıpları ve ilişkileri öğrenerek, doğada var olmayan ancak teorik olarak işlevsel olabilecek yeni genetik yapılar tasarlayabiliyor. Laboratuvar ortamında petri kabında E. coli bakterisi ile test edilen bu virüslerin bir kısmı, iki farklı E. coli türünün direncini başarıyla yenerek enfeksiyon oluşturabildi ve çoğalma yeteneği gösterdi.

Bu başarı, yapay zekanın sadece metin veya görüntü üretmekle kalmayıp, canlı organizmaların genetik kodlarını da tasarlayabileceğini kanıtladı. Araştırma, sentetik biyoloji alanında yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Geleneksel yöntemlerle yıllar sürebilecek virüs tasarım süreçleri, yapay zeka sayesinde günler içinde tamamlanabiliyor. Bu hız ve verimlilik artışı, biyoteknoloji araştırmalarında köklü bir dönüşüme işaret ediyor.

Araştırmacılar, ürettikleri bu bakteriyofajların insanlar için herhangi bir sağlık tehdidi oluşturmadığını özellikle vurguladı. Bakteriyofajlar doğaları gereği sadece belirli bakteri türlerini hedef aldığından, insan hücrelerine zarar verme riski taşımıyor. Çalışma, gelecekte antibiyotik dirençli bakterilere karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesinde ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarında yapay zeka destekli genom tasarımının kullanılabileceğini gösteriyor.

Bu teknolojinin tıbbi uygulamaları, kanser tedavisinden enfeksiyon hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede devrim yaratma potansiyeline sahip. Özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlar ve antibiyotik direnci sorununun giderek büyüdüğü günümüzde, bakteriyofaj tedavisi alternatif ve etkili bir çözüm sunabilir. Yapay zeka destekli virüs tasarımı, her hastanın bakteriyel enfeksiyonuna özel tedavi protokolleri geliştirilmesine olanak tanıyarak, kişiselleştirilmiş tıp alanında yeni ufuklar açıyor.

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