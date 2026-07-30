Bebeklerde Biberon Kullanımı Diş Çürümesine Yol Açıyor

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Aren, bebeklerin süt, mama veya meyve suyu içeren biberonla uyutulmasının erken çocukluk çağı çürüklerine yol açabileceği konusunda aileleri uyardı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, biberon çürüğü yalnızca şekerli içeceklerden değil, doğal şeker içeren süt ve mamaların dişlerle uzun süre temas etmesinden de kaynaklanabiliyor. Bebekleri sakinleştirmek ve uykuya geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla biberonla uyutmanın, süt dişlerinde ciddi çürüklerin oluşmasına zemin hazırlayabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Aren, özellikle süt, devam sütü, mama ve meyve suyu bulunan biberonların gece boyunca bebeğin ağzında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Uyku sırasında tükürük akışının azalması nedeniyle ağız içindeki temizlenme mekanizmasının yavaşladığını belirten Prof. Dr. Aren, bebek biberonla uyuduğunda süt veya mamanın özellikle üst ön dişlerin çevresinde birikebileceğini açıkladı. Bu sıvıların içerdiği şekerlerin ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüştürüldüğünü ifade eden Aren, gece boyunca tekrarlanan bu asit saldırılarının henüz gelişimini tamamlamamış süt dişlerinin minesini hızla zayıflatabileceğini belirtti. Biberonla beslenmenin ardından bebeğin dişleri temizlenmeden uyutulmaması gerektiğini vurgulayan uzman, sütün dişlerin çevresinde birikerek çürüğe yol açabileceği uyarısında bulundu. Biberon çürüğünün çoğunlukla üst ön süt dişlerinde başladığının altını çizen Aren, diş eti çizgisine yakın bölgelerde görülen tebeşirimsi beyaz lekelerin çürüğün ilk belirtisi olabileceğini, ilerleyen dönemde bu alanların sarı, kahverengi veya siyah bir görünüm alabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aren, dişte kırılma ya da ağrı oluşması beklenmeden çocuk diş hekimine başvurulması gerektiğini vurgulayarak, çürüğün ilerlemesi durumunda çocuklarda sıcak-soğuk hassasiyeti, yemek yerken ağrı, gece uyanma, ağız kokusu, diş eti şişliği ve enfeksiyon görülebileceğini belirtti. Tedavinin geciktirilmesinin daha kapsamlı işlemlere ihtiyaç duyulmasına neden olabileceğini ifade eden Aren, süt dişlerinin çiğneme, beslenme, konuşma gelişimi ve daimi dişlerin doğru konumda sürmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. "Süt dişleri nasıl olsa düşecek düşüncesi doğru değildir" diyen uzman, tedavi edilmeyen çürüklerin ağrıya, enfeksiyona ve dişlerin erken kaybedilmesine yol açabileceğini söyledi. Çürüğün konuşmayı doğrudan engellemediğini ancak ağrı, dişlerin erken kaybı ve çiğneme güçlüğünün çocuğun beslenmesini, uyku düzenini ve bazı sesleri doğru çıkarabilmesini olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Aren, erken çocukluk çağı çürüğü bulunan çocukların ilerleyen yıllarda yeniden çürük geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğine işaret etti. Ailelerin ilk süt dişinin çıkmasıyla ağız bakımına başlaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aren, bebeğin beslenme sonrasında temiz ve nemli bir gazlı bezle ya da yaşına uygun yumuşak bir diş fırçasıyla temizlenmesi, ilk dişin çıkmasından itibaren dişlerin günde iki kez ebeveyn tarafından fırçalanması ve üç yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi kadar florürlü diş macunu kullanılması gerektiği önerilerinde bulundu.

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