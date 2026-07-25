Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünya açık su yüzme tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başaran Tunca, bu başarısıyla Türk spor tarihine yeni bir sayfa ekledi.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından başlayıp İskoçya'nın Port Patrick kıyısına uzanan yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava koşulları ve yoğun denizanası varlığına rağmen mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın desteğiyle yola çıkan sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla da başarıyla mücadele etti.

AXA Türkiye'nin desteklediği Tunca, daha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı da başarıyla geçmişti. Genç sporcu, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda gerçekleştirecek. Okyanus yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.