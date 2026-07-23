Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Elmas, modern yaşamın getirdiği çok aşamalı cilt bakım rutinlerinin ve kozmetik ürünlerin bilinçsiz kullanımının cilt bariyerini ciddi şekilde zayıflattığına dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında güneş ışınları, klima kullanımı, deniz ve havuz suyu, sık duş alma gibi faktörlerin cilt bariyerini olumsuz etkilediğini belirten Elmas, hassas cildin her zaman bir deri hastalığı olmadığını ancak uzun süren şikayetlerin mutlaka uzman kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cilt bariyerinin derinin en dış tabakasında yer alan doğal koruyucu sistem olduğunu açıklayan Prof. Dr. Elmas, sağlıklı bir cilt bariyerinin su kaybını azalttığını, mikroorganizmalara, tahriş edici maddelere, hava kirliliğine, güneş ışınlarına ve kimyasal içeriklere karşı koruyucu görev üstlendiğini anlattı. Bu bariyer zayıfladığında cildin daha kolay kuruduğunu, kızardığını ve normal şartlarda sorun oluşturmayacak ürünlerin bile yanma veya batma hissine neden olabildiğini ifade eden uzman, günümüzde hassas cilt şikayetlerinin önemli bir bölümünün temelinde bu bariyer hasarının yer aldığını bildirdi. Ultraviyole ışınlarının ciltte kuruluk, kızarıklık, leke oluşumu, erken yaşlanma bulguları ve bariyer hasarına yol açabildiğini, terleme, sık duş alma, deniz ve havuz temasının da bu etkiyi artırabildiğini kaydetti.

Son yıllarda sosyal medyada yaygınlaşan çok aşamalı cilt bakım rutinlerinin bilinçsiz uygulanmasının cilt bariyerine zarar verdiğini vurgulayan Elmas, aynı anda C vitamini, retinol, asit içerikli peeling ürünleri, arındırıcı tonikler ve yoğun temizleyicilerin kullanılmasının cildin toleransını aşabildiğini belirtti. Kozmetik ürünlerde bulunan parfüm, alkol, bazı koruyucular, peeling asitleri, retinoidler ve yoğun aktif içeriklerin hassas ciltlerde yanma ve batma hissini tetikleyebileceğine dikkat çeken uzman, ürün seçiminde cilt tipine uygun içeriklerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Cilt bakımında gereğinden fazla ürün kullanmak yerine, cildin ihtiyacına uygun ve sade bir bakım rutini oluşturmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmas, yaz döneminde nazik bir temizleyici, cilt tipine uygun bir nemlendirici ve düzenli kullanılan geniş spektrumlu güneş koruyucunun çoğu kişi için yeterli olabileceğini bildirdi. Ciltte sürekli yanma, batma, kızarıklık veya kaşıntı varsa bunun yalnızca 'cildim hassas' diyerek geçiştirilmemesi gerektiğini, çünkü bu şikayetlerin bazen atopik dermatit, rozasea, kontakt dermatit veya seboreik dermatit gibi tedavi gerektiren dermatolojik hastalıkların ilk belirtisi olabileceğini vurguladı.

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