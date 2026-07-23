Yaz sıcaklarında araç içinde unutulan ilaçlar, yüksek sıcaklık nedeniyle yapısal bozulmaya uğrayarak tedavi sürecini ciddi şekilde riske atabilir. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, güneş altında park edilen araçların iç sıcaklığının kısa sürede 60-70 dereceye kadar yükseldiğini ve bu durumun ilaçların etkin maddelerinde geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabileceğini vurguluyor. Torpido gözü veya bagajda saklanan ilaçlar da bu yüksek sıcaklıktan etkileniyor ve dış görünümlerinde herhangi bir değişiklik olmasa bile terapötik etkilerini kaybedebiliyorlar.

İlaçların uygun koşullarda saklanması, doğru dozda ve zamanda kullanılması kadar kritik öneme sahiptir. Her ilacın kendine özgü saklama koşulları bulunmakta ve kullanma talimatında belirtilen sıcaklık değerlerine mutlaka uyulması gerekmektedir. Özellikle insülin, aşı ve biyolojik ilaçlar gibi soğuk zincir gerektiren ürünlerde, sıcaklık değişimleri telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olabilmektedir. Tablet ve kapsüller görünüşte normal görünse de, şuruplarda kıvam ve renk değişiklikleri, kremlerde erime, fitillerde deformasyon gibi belirgin işaretler gözlemlenebilmektedir. Ancak uzmanlar, görünümün normal olmasının ilacın etkinliğini koruduğu anlamına gelmediğini özellikle belirtmektedir.

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda meydana gelen etkinlik kaybı, tedavinin aksamasına ve hastalığın kontrolden çıkmasına yol açabilmektedir. Sıcakta kaldığından şüphelenilen ilaçlar kesinlikle çöpe atılmamalı veya kullanılmamalı, ilacın ne kadar süreyle ve hangi koşullarda kaldığı mutlaka eczacıya anlatılmalıdır. Tatil ve seyahat dönemlerinde ilaç taşıma planlaması önceden yapılmalı, soğukta saklanması gereken ilaçlar uygun taşıma çantalarıyla taşınmalı ancak doğrudan buzla temas ettirilmemeli veya dondurulmamalıdır. Ayrıca araçta bırakılan plastik şişe sularda da sıcaklık nedeniyle bisfenol A (BPA) ve ftalat gibi kimyasalların suya geçme riski artmaktadır. Uzmanlar, özellikle bebekler, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanların bu tür maruziyetlerden kaçınması gerektiğini vurgulayarak, en güvenli yaklaşımın ilaçları serin, kuru ve doğrudan güneş almayan yerlerde saklamak, içme suyunu ise cam veya kaliteli kaplarda taşımak olduğunu belirtmektedir.

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