Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, sıcak hava dalgalarının kalp hastaları için ciddi risk oluşturduğunu açıkladı. Uzman, yüksek sıcaklıklarda vücudun ısıyı dengelemek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompaladığını ve bunun kalbin iş yükünü önemli ölçüde artırdığını belirtti. Satılmışoğlu, "Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümlerin büyük bölümü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Aşırı sıcakların kalp krizi, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerde hayati tehlike yaratabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Satılmışoğlu, özellikle daha önce kalp krizi geçiren, bypass olan veya stent takılan hastaların büyük risk altında olduğunu ifade etti. Uzman, yüksek sıcaklıklarda kalp hızının arttığını, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşma eğiliminin yükseldiğini ve bu değişikliklerin kalp hastaları için kritik sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Aşırı halsizlik, göğüste sıkışma hissi, yoğun terleme ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildirdi.

Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğine dikkat çeken Satılmışoğlu, risk grubundaki kişilerin günün en sıcak saatleri olan 09.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yeterli sıvı tüketimi, taze sebze ve meyvelerle elektrolit dengesinin korunması, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve güneşten koruyucu şapka kullanılması önerilen temel önlemler arasında yer alıyor. Özellikle kalp yetmezliği bulunan hastaların sıvı tüketimi ve ilaç düzenlemeleri konusunda mutlaka kendi hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

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