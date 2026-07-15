Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammed Abdullah Özeren, 22 yaşındayken teşhis edilen lenf kanseri (lenfoma) ile tam 4 yıl boyunca kesintisiz mücadele etti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldığı 6 aylık yoğun tedavi sürecinin ardından hastalığı ilk kez yenmeyi başaran genç adam, bu zaferin tadını çıkaramadan kısa süre sonra hastalığın nüks ettiğini öğrendi. Ancak bu durum onun mücadele azmini kırmadı.

2023 yılında doktorlarının önerisiyle otolog kök hücre nakli (kendinden kök hücre nakli) ameliyatı geçiren Özeren, bu zorlu sürecin ardından üçüncü kez hastalıkla karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir yıl süren kesintisiz tedavi, ilaç kullanımı ve hastane kontrolleriyle geçen bu dönemde genç adam, hayata tutunma kararlılığını hiç kaybetmedi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) bu süreçte kendisine sunduğu maddi ve manevi destek, tedavi sürecinde en büyük dayanağı oldu. Vakıf gönüllüleri ve personelinin gösterdiği ilgi, Özeren'in moralini yüksek tutmasında kritik rol oynadı.

Şimdi tam anlamıyla sağlığına kavuşan ve düzenli kontrollerle takip edilen Özeren, bir yıl önce LÖSEV'de halkla ilişkiler personeli olarak göreve başladı. Vakfa başvuran kanser hastaları ve aileleriyle birebir ilgilenen genç adam, kendi deneyimlerini paylaşarak onlara umut ışığı oluyor. "Bu hastalığı üç kere yendim, şimdi de iyileşmekte olan gençlere ve çocuklara umut olmak için buradayım" diyen Özeren, özellikle hastalığı nüks eden ve morali bozuk gelen hastalara kendi hikayesini anlatarak motivasyon kaynağı oluyor. LÖSEV İl Koordinatörü Betül Özgüven, iyileşmiş gençlerin vakıfta çalışmasının hem hastalar hem de aileler için çok değerli bir manevi destek olduğunu vurguluyor. Özeren'in hikayesi, kanser tedavisinde tıbbi müdahalenin yanı sıra psikolojik desteğin ve umudun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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