Yaz tatili döneminde yapılan seyahatler, değişen beslenme alışkanlıkları ve farklı çevresel koşullar bağırsak florasının hassas dengesini bozabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Mutluay Soyer, tatil döneminde tüketilen farklı gıdalar, hijyen koşullarındaki değişiklikler, düzensiz uyku düzeni ve seyahat stresinin bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bağırsak florasında meydana gelen bu değişikliklerin çoğu zaman geçici olsa da, bazı kişilerde daha uzun süre devam edebileceğini ve gelecekte enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırabileceğini vurguladı.

Seyahat sırasında ortaya çıkan beslenme düzeni değişiklikleri, bağırsak florasındaki yararlı ve zararlı bakteriler arasındaki hassas dengeyi bozarak disbiyozis adı verilen duruma yol açabiliyor. Prof. Dr. Soyer, tatil döneminde sebze, meyve ve tahıl gibi liften zengin gıdaların tüketiminin azalırken işlenmiş gıda ve şeker tüketiminin artması sonucu bağırsaklar için faydalı bakterilerin azaldığını belirtti. Bağırsak florasında meydana gelen bu değişikliklerin, antibiyotik tedavisine dirençli bakterilerle kolonizasyon gelişimine zemin hazırlayabileceği ve dirençli bakterilerin yayılımına katkıda bulunabileceği bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş durumda. Seyahat eden kişilerde bu durumun oluşum mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin etkili olduğu düşünülüyor.

Tatil sonrası bağırsak sağlığının korunması için uzmanlar önemli önerilerde bulunuyor. Seyahat döneminde sebze, meyve, tahıllar, kuruyemiş ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi, gazlı içeceklerden kaçınılması ve güvenli su tüketimi bağırsak florasının korunmasına katkı sağlıyor. Uyku düzeninin de bağırsak florası üzerinde önemli etkisi bulunduğundan, tatil döneminde de mümkün olduğunca yeterli ve düzenli uyumaya özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil sonrasında yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi doğal fermente gıdaların tüketilmesi, sebze, meyve ve baklagiller gibi liften zengin besinlerin beslenme düzenine eklenmesi bağırsak florasının yeniden dengelenmesini destekliyor. Günlük beslenme düzenine geri dönmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek, bağırsak sağlığının korunması açısından kritik önem taşıyor.

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