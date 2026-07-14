Siirt'te yaşayan 3 çocuk annesi Özlem Şen, çölyak hastası kızı Sinem'in glütensiz gıdaya erişimde yaşadığı zorlukları yakından gözlemleyerek hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle hem kendi kızına hem de kentteki diğer çölyak hastalarına umut oluyor. 38 yaşındaki girişimci anne, 6 yıl önce kızına çölyak teşhisi konulmasının ardından glütensiz ürünlerin hem pahalı hem de taze olmadığını fark ederek bu alanda bir eksiklik olduğunu gördü. Yengesi Zeynep Boz Yıldırım ile birlikte bu yılın başında Siirt Glütensiz Kadın ve Yaşam Kooperatifini kuran Şen, yaklaşık 1,5 ay önce glütensiz kafe ve fırınını hizmete açarak çölyak hastaları için güvenli bir beslenme alanı oluşturdu.

İşletmede organik ekmek, simit, poğaça, açma, galeta, kurabiye, yaş pasta ve çeşitli tatlıların yanı sıra mantı, perde pilav, içli köfte, çiğ köfte ve su böreği gibi geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri de glütensiz olarak üretiliyor. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü mezunu 20 yaşındaki Cemre Gül Apuhan ile birlikte çalışan Şen, ürünleri uygun fiyatla ve taze olarak tüketicilere ulaştırmayı hedefliyor. Özlem Şen, kızının küçük yaşlardan itibaren karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri yaşadığını, tanı konulmasının ardından glütensiz yaşamla tanıştıklarını belirterek "Kızım için dışarıdan ürün almak çok maliyetliydi. Ürünler taze de olmadığı için 'Neden ben de yapmayayım?' dedim" diye konuşuyor.

Daha önce çölyak hastalarının beslenme düzenleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Şen, kızından dolayı zamanla yaptığı araştırmalarla bu konuda önemli bilgi edindiğini ve "Kızım gibi bir sürü çölyaklı var. Glüten hassasiyeti olan bireyler var. Bir nevi onların sesi olmak istedim" diyerek sosyal sorumluluğunu vurguluyor. İşletme kısa sürede büyük ilgi görürken, özellikle çölyak hastalarının sıcak ve taze ürünlere ulaşabilmesi girişimciler için büyük mutluluk kaynağı oluyor. Kafede çalışan Apuhan, "Her gelen çölyak hastası, tatlılarımızı, poğaçamızı ya da simidimizi yediğinde mutluluktan gözyaşlarına hakim olamıyor. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz" diyerek müşterilerden aldıkları geri dönüşleri paylaşıyor. İl Ticaret Müdürü Ramazan Bozkurt ise kooperatifin sosyal yönü güçlü bir girişim olduğuna dikkati çekerek, KOOP-DES Kadın Kooperatifleri Destek Programı kapsamında yüzde 75 hibe ile 624 bin lira tutarında makine ve ekipman desteği verilmesinin planlandığını açıklıyor. Kadın girişimcilerin hazırladığı projenin değerlendirme sürecinde olduğunu belirten Bozkurt, "Glütensiz yaşam fikriyle bizlere başvuran girişimcilerimizin hem etkileyici yaşam hikayeleri hem de ilimizde bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan projeleri, bu girişimin desteklenmesi gerektiğine olan inancımızı güçlendirmiştir" diyerek projeye verilen önemi vurguluyor.

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