Türk bilim insanlarının kadın sağlığı alanında gerçekleştirdiği çığır açan yapay zeka çalışması, dış gebelik tanısında yeni bir dönem başlatıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli tanı sistemi, dış gebelik vakalarını yüzde 99 klinik doğrulukla tespit etmeyi başararak uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlandı ve küresel literatüre girdi. Bu başarı, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlarken, kadın sağlığını tehdit eden bu ciddi durumun erken tespitinde devrim niteliğinde bir gelişme sunuyor.

Geliştirilen yapay zeka modeli, sadece dış gebelik vakalarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı gebelikleri de yüzde 99,8 doğrulukla ayırt edebiliyor. Bu yüksek doğruluk oranı, yanlış tanı riskini yüzde 1'in altına indirerek hem hastaların hem de hekimlerin güvenle karar vermesini sağlıyor. Sistemin en önemli avantajı, erken evrede uyarı verebilmesi sayesinde cerrahi müdahale gerektirmeden ilaç tedavisiyle gebelik dokusunun vücut tarafından emilmesini mümkün kılması. Bu yaklaşım, kadınların gelecekteki üreme sağlığının korunması açısından kritik önem taşıyor ve ameliyat risklerini ortadan kaldırıyor.

Op. Dr. Gültekin Koçun, dış gebelikte erken ve doğru tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, geliştirdikleri yapay zeka desteğinin çoğu vakada ameliyat ihtiyacını ortadan kaldıracağını belirtiyor. Hücre büyümesini durduran ilaç tedavileriyle uygulanan ameliyatsız yaklaşım, hastaların iyileşme sürecini hızlandırırken komplikasyon risklerini de minimize ediyor. Uluslararası mühendislik ve teknoloji alanının prestijli yayını IEEE Access dergisinde yer alan bu çalışma, Türk bilim insanlarının yapay zeka ve tıp alanındaki interdisipliner işbirliğinin ne kadar değerli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor ve dünya çapında kadın sağlığına önemli katkı sağlıyor.

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