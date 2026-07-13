Gazze'de doğup büyüyen Filistinli doktor Mahmut Emadoğlu, çocukluk hayali olan hekimlik mesleğini Türkiye'de gerçekleştirerek şu anda Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi alıyor. 34 yaşındaki Dr. Emadoğlu, memleketinde başladığı mühendislik eğitimini yarıda bırakarak 2011 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı kazanarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmişti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın sağladığı bursla tıp eğitimini tamamlayan genç hekim, 2020 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'da pratisyen hekimlik yapmış, ardından 1,5 yıl önce Giresun'a gelerek uzmanlık eğitimine başlamıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Emadoğlu, Gazze'de yaşayan üç kardeşi ve akrabalarıyla zor şartlar altında iletişim kurmaya çalışırken, Türkiye'nin Filistin davasına gösterdiği destekten duyduğu minnettarlığı dile getiriyor. Filistinli doktor, "Türkiye'nin manevi ve maddi destekleri bize çok anlam katıyor. Gazze halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti halkına çok minnettarız. Karşılaştıracak olursak, Türkiye'nin yapmış olduğu destekler ile diğer ülkelerinki arasında ciddi fark var" ifadelerini kullanarak Türk halkının Filistin meselesindeki hassasiyetinin önemine vurgu yapıyor. Dr. Emadoğlu, diğer devletlerin de Türkiye kadar destek vermesi durumunda Filistin'in çok farklı bir konumda olacağını belirterek, bireysel olarak da Türkiye'ye büyük borç ve minnettarlık hissettiğini ifade ediyor.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığını tercih etme nedenini ise çarpıcı bir şekilde açıklayan Dr. Emadoğlu, "Ortopedistlik bir savaş cerrahisidir" diyerek Gazze'nin bu alanda büyük kayıplar verdiğini vurguluyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan el-Berş'in esir alınarak hapishanede öldürülmesine dikkat çeken genç hekim, uzmanlık eğitimini tamamladıktan ve şartlar iyileştiğinde Filistin'e dönmeyi hedeflediğini söylüyor. Giresun'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirten Dr. Emadoğlu, "Buradaki insanlar sıcakkanlı. İyi ki Giresun'a geldim. Filistinli olduğumu öğrendiklerinde bol bol dua ediyorlar" sözleriyle Giresun halkının kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ediyor. Gazze'de ayakta durabilmenin ve orada var olabilmenin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Emadoğlu, imkanları ölçüsünde kardeşlerine destek olmaya çalıştığını ve ailesinin direncini sürdürdüğünü aktarıyor.

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