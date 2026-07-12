Mangal dumanına uzun süre maruz kalmak kronik solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, özellikle bahar aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden mangalın beraberinde getirdiği ciddi sağlık risklerine dikkat çekiyor. Mangal sırasında açığa çıkan renksiz ve kokusuz toksik gazların fark edilmeden solunabildiğini ve bu durumun uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Kunter, özellikle astım hastaları ve sık mangal yapanlar için risklerin daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Mangal yaparken kömür ve tutuşturucu malzemelerin yanmasıyla polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi çeşitli toksik maddeler açığa çıkıyor. Bu maddelerin çoğu renksiz olduğu ve bazen rahatsız edici bir kokuya sahip olmadığı için fark edilmeden solunabiliyor. Prof. Dr. Kunter, görünmeyen bu gazlara mümkün olduğunca maruz kalmamak ve dumanı doğrudan solumamak gerektiğini önemle vurguluyor. Özellikle astım hastalarında bu maddelerin atakları tetikleyebildiğini, sık mangal yapan kişilerde ise uzun vadede KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarının gelişme riskinin artabildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, mangal dumanındaki kimyasalların uzun süreli maruziyet durumunda akciğer kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. "Bir kez mangal yapmak elbette akciğer kanserine neden olmaz. Ancak bu toksik gazlara sık ve uzun süre maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırabilir" diyen Prof. Dr. Kunter, mangal yaparken iyi havalandırılan alanların tercih edilmesi ve çıkan dumanın mümkün olduğunca solunmaması gerektiğini önemle belirtiyor. Özellikle bunu meslek haline getiren veya çok sık yapan kişiler açısından riskin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

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