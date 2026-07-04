PLOS Medicine dergisinde yayımlanan yeni araştırma, modern yaşam tarzının en büyük tehlikelerinden birine dikkat çekiyor: Uzun süreli hareketsizlik. Yaklaşık 90 bin kişinin 12 yıl boyunca takip edildiği kapsamlı çalışma, her gün tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın kanserden ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Özellikle ofis çalışanları ve masa başında uzun saatler geçirenler için bu bulgular hayati önem taşıyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, hareketsizliğe eklenen her bir saatin kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa neden olması. Bu oran, günlük yaşam alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bilim insanları, uyanık olduğumuz süre boyunca 30 dakikadan uzun süren kesintisiz oturma periyotlarının vücudumuz üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu durumun kanser gelişimi için uygun bir zemin hazırladığını belirtiyor.

Ancak araştırma sadece riski değil, çözümü de sunuyor. Uzun süreli hareketsizliği günlük 1 saatlik hafif aktivitelerle (ütü yapmak, temizlik gibi) değiştirmek kanser riskini yüzde 12 azaltıyor. Daha etkili sonuçlar için 30 dakikalık orta tempolu yürüyüş yüzde 8, sadece 5 dakikalık yoğun egzersiz ise yüzde 22 oranında risk azalması sağlıyor. Uzmanlar, bu bulguların gözlemsel çalışmalara dayandığını ve nedensellik ilişkisinin kesin kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da vurguluyor.

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