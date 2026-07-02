Erzurum’da İleri Teknolojili Göz Sağlığı Merkezi Faaliyete Başladı

Erzurum'da göz sağlığı hizmetlerinde çığır açacak bir gelişme yaşandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Refraktif Cerrahi Merkezi, SMILE Pro Lazer ve ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer sistemleri gibi dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu açılışta yaptığı konuşmada, bu güçlü teknolojik altyapının göz sağlığı alanında uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunma hedeflerini daha da ileri taşıyacağını vurguladı. Merkez, Doğu Anadolu Bölgesi'nde göz hastalıklarının modern tedavisinde öncü bir rol üstlenecek.

Merkezde bulunan SMILE Pro Lazer Sistemi, robotik cerrahi olarak tanımlanabilecek kadar gelişmiş bir teknoloji sunuyor. Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. İbrahim Koçer'in açıklamalarına göre, sadece 2 milimetrelik küçük bir kesiyle korneadan işlem yapılabiliyor ve hastalar genellikle operasyondan sadece 1 gün sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar. Sistem, 10 diyoptriye kadar miyop, 6 diyoptriye kadar hipermetrop tedavilerinde kullanılabiliyor. Ayrıca astigmat ve keratokonus tedavileri ile keratoplastik ameliyatlarında da başarıyla uygulanabiliyor. Üstün göz takip sistemi sayesinde işlem boyunca maksimum doğruluk sağlanıyor ve özellikle düşük dereceli kırma kusurlarının düzeltilmesinde etkili sonuçlar alınıyor.

Refraktif Cerrahi Merkezi'nin hedef kitlesi oldukça geniş. Askerlik ve polislik gibi korneada iz oluşumunun istenmediği meslek gruplarındaki bireyler, travma riski yüksek mesleklerde çalışanlar, kontakt sporlarla ilgilenenler, ince kornea yapısına sahip hastalar ve kornea yüzey düzensizliklerinin tedavisine ihtiyaç duyanlar merkezin öncelikli hizmet vereceği gruplar arasında. Merkez, sadece Erzurum ve çevre illerden değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve hatta komşu ülkelerden gelecek hastalara da umut kapısı olacak. Her başarılı operasyonla bir insana yeniden net görmenin sevincini yaşatmayı hedefleyen merkez, kişiye özel tedavi seçenekleri sunarak uluslararası standartlarda, yüksek başarı oranına sahip ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu yatırım, Doğu Anadolu'nun sağlık altyapısının güçlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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