Gazze Şeridi'nde yaşayan böbrek hastaları, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yaşamsal öneme sahip diyaliz tedavilerini alamaz hale geldi. Şifa Hastanesi önünde toplanan Filistinli hastalar, diyaliz cihazlarının çalışması için gerekli sarf malzemelerinin tükenmesi nedeniyle "Her an ölümle karşı karşıyayız" diyerek Dünya Sağlık Örgütü'ne acil müdahale çağrısında bulundu. İsrail ablukası, özellikle diyaliz makinelerinin çalışması için kritik öneme sahip sodyum bikarbonat gibi temel malzemelerin Gazze'ye girişini engelliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören hasta Vail Sukeyk, sarf malzemelerinin yokluğu nedeniyle böbrek hastalarının çektiği acıya dikkat çekti. Diyaliz cihazlarının temel bileşenlerinden olan sodyum bikarbonatın bulunamadığını belirten Sukeyk, bu durumun diyalize girme oturumlarının kısıtlanmasına veya tamamen iptal edilmesine yol açtığını vurguladı. Düzenli diyaliz tedavisi almak zorunda olan hastaların hayatının tehlike altında olduğunu kaydeden Sukeyk, "Sodyum bikarbonatı temin edin yoksa tüm hastalar ölümle karşı karşıya olacak" uyarısında bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne seslenen hasta, acil yardım talebini yineledi.

Bir diğer hasta Hanan Nur, Şifa Hastanesi'nin malzeme yokluğu nedeniyle haftalık diyaliz oturumlarını 6 saate indirmek zorunda kaldığını ifade etti. Diyaliz cihazlarının sarf malzemeleri olmadan çalıştırılamadığının altını çizen Nur, hastaların her an ölüm tehdidi altında yaşadığını belirtti. Teysir Muhammed ise Gazze'deki böbrek hastalarının daha önce haftada 3-4 kez diyalize girebildiklerini ancak şimdi sadece haftada 2 kez girebildiklerini açıkladı. İsrail ablukasının bu şekilde devam etmesi durumunda böbrek hastaları arasında ölüm vakalarının artacağını kaydeden Muhammed, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Gazze Şeridi'nde diyaliz hizmeti sunan 4 sağlık merkezinden biri olan Şifa Hastanesi, Gazze kentindeki tek aktif merkez olma özelliğini taşıyor ve bu durum hasta yükünü daha da artırıyor.

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