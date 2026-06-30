Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin, beyin cerrahisi alanında çığır açan yeni bir teknik geliştirdi. Köşe beyin tümörlerinin tedavisinde burun deliklerinden endoskopik olarak uygulanan bu yenilikçi cerrahi yöntem, dünya tıp literatürüne girmeye hazırlanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir hastada başarıyla uygulanan teknik, JNS Case Lessons isimli ABD menşeli prestijli bilimsel dergide yayımlanmak üzere değerlendiriliyor. Türk hekimlerin geliştirdiği bu öncü yöntem, beyin tümörü ameliyatlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Klasik beyin tümörü ameliyatlarında kulak arkasından yapılan kesiler, ameliyat sonrası işitme kaybı ve yüz felci gibi ciddi komplikasyon riskleri taşıyordu. Ancak Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni teknik, tümöre önden ulaşma imkanı sağlayarak bu riskleri minimize ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Çeltikçi ve KBB uzmanı Doç. Dr. Şahin'in yıllardır sürdürdükleri araştırmalar ve cerrahi deneyimlerin sonucu ortaya çıkan bu yöntemle, yüz siniriyle doğrudan temas edilmeden ameliyat gerçekleştiriliyor. Ameliyatın ilk aşamasında beyin sapı üzerindeki kritik baskı kaldırılıyor, ardından tümör güvenli ölçüde çıkarılarak kalan kısım radyocerrahi ve ışın tedavisiyle kontrol altına alınıyor.

Bu yenilikçi tekniğin en önemli avantajları arasında hastanın görme, işitme ve yüz hareketleri gibi hayati fonksiyonlarının korunması yer alıyor. Ameliyat burun deliklerinden gerçekleştirildiği için hastada herhangi bir kesi, dikiş veya görünür yara izi oluşmuyor. Doç. Dr. Şahin'in vurguladığı gibi, burundan girilerek yapılmasına rağmen hastanın burun fonksiyonları da en iyi şekilde korunuyor; hasta çok iyi nefes alabiliyor ve kokusunda herhangi bir bozulma yaşanmıyor. Ayrıca yeni yöntem, hastaların yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerini de önemli ölçüde kısaltıyor. Azerbaycan'dan gelen hasta, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve normal yaşamına dönebildi. Daha önce literatürde rapor edilmiş benzer bir vaka bulunmayan bu teknik, Türk tıbbının dünya çapında bir başarı hikayesi olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Gazi Üniversitesi hekimlerinin bu öncü çalışması, beyin tümörü hastalarına daha güvenli ve etkili tedavi seçenekleri sunarak tıp biliminde yeni ufuklar açıyor.

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