Kâh Üzen Kâh Sevindiren Karneler...

Hani; o kara tahtalı sınıflarda önlüklerin simsiyah olduğu, beyaz yakalıklarla geleceğe dair masmavi hayallerin kurulduğu çocukluk dönemlerinden söz ediyoruz. Yılda iki kez yaşanan o karne heyecanından... Ve sonunda bazen sevinilen, bazen de yüzlerin asıldığı karne günlerinden... Şüphesiz bugün de farklı giysileri ve akıllı tahtalarıyla çocuklar aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorlar. "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" (Zümer Suresi, 9. Ayet) ayetinde bilginin ve ilmin üstünlüğü vurgulanır. Bilinçli bir yaşam ile cahilce sürdürülen yaşam arasındaki derin farka dikkat çekilir. Tıpkı bu ayetteki gibi, okul döneminde derslerine çalışanla çalışmayanın belirlendiği şu günlerde, yurdun her köşesinde on binlerce öğrenci yine aynı karne heyecanını yaşayacak.

Kısaca bu yazıda geçmişten bugüne karne örneklerini ele alacağız. Şartlar gereği alelade bir kâğıda elle yazılanlardan, her okulun farklı bastırdığı örneklere kadar geniş bir yelpazemiz var. Hatta aynı eğitim yılı içinde Harf İnkılabı olduğu için bir dönemi Osmanlı Türkçesiyle, diğer dönemi ise Latin harfleriyle yazılan ilginç karnelere de değineceğiz. Tabii geçmişte daha farklı dallarda ve mesleklerde de karneler verilmiştir. SSK'den verilen Sağlık Karnesi, müteahhitlikte iş yapma Yeterlilik Belgesi ve Maliye Bakanlığı Vergi Karnesi bunlardan bazılarıdır. Ancak bunlar konumuzun dışındadır. Biz, heyecanla beklenen yaz tatili öncesi, geçmişteki okul karnelerinden günümüze doğru bu serencama göz atacağız.

Bilindiği gibi eğitimde kullanılan anlamı ile karne bir bilgilendirme belgesidir. İlköğretim ve ortaöğretimde her öğretim dönemi sonunda sınıf veya ders öğretmenleri tarafından doldurulur. Öğrencinin ders başarı derecesini göstererek hem öğrenciyi hem de veliyi bilgilendirir.

Karne, Fransızca "defter" anlamına gelen "carnet" kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin kökü; "dörtlü, dörder" ve "bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" anlamı taşıyan "quaterni" sözcüğüdür. Karnenin eğitimde motivasyonu artırıcı bir etkisi vardır. Okul disiplinine uyumu kolaylaştırır; öğrencinin arkadaşları, öğretmenleri ve ebeveynleriyle iyi geçinmesini sağlar. Bir başka yönüyle de karneler, öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturur. Böylece onları daha fazla çalışmaya teşvik eder.

Batı etkisinin başladığı modern eğitimle birlikte, 19. yüzyıldan sonra karne kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelimenin yerini tutmak üzere daha önce farklı kavramlar kullanılmıştır. Bunların başında İmtihan-ı Umumisi (Umumi Notlar) ve Varaka-i Derecât (Varaktaki dereceler) gelir. Zaman içinde farklı okullarda; Etvar ve Mesai Cüzdanı, Ehliyet Notları, Not Karnesi, Öğretim Yılı Notları ve Çalışma Karnesi gibi birçok isimlendirme de yapılmıştır. Bu belgeler, eğitim ve öğretim sürecinde geçilmesi gereken aşamaların derecesini gösterir. Bir üst dereceye devam etmek için seviye belirlemede ve ölçme-değerlendirmede yol gösterici bir özellik taşır. Öğrencinin gördüğü eğitimi hangi derecede tamamladığı ve bir üst sınıfa geçme hakkı kazanıp kazanmadığı bu belge ile belirlenir.

Karne almak için soluk soluğa okul önüne gidiş

Herkesçe bilinir okul çağındaki bir öğrencinin o halleri... Karne günüdür diye bir solukta, çantasız ve heyecan içinde okul önüne gidişi... Karneyi alıp topluca okul kapısı önünde çekilen fotoğraflar... Hele de başarısından dolayı Pekiyili bir takdirname alacaksa, bir elinde karne, ötekinde takdir belgesiyle eve sevinç içinde dönüşü...

Ardından karne elde beklenir. Her eve gelen "Karnen nasıl?" diye sorar. Anne-baba büyük bir keyifle, "Haydi getir karneni; amcan, teyzen görsün karne nasıl olurmuş," der. Ee, ya karne kötüyse? İlkin envai çeşit bahaneler başlar. Yok efendim öğretmeni hakkını yemiş... Yok falan çocuktan daha iyi olmasına rağmen ona torpil geçilmiş... O çocuk öğretmenin akrabasıymış ya da annesinin, babasının arkadaşı, komşusuymuş gibi bahaneler sıralanır gider...

Peki, herkesçe o çok önemsenen, üzerine titrenen karne aslında nedir? Yukarıda sözlük anlamı verilse de özünde okulun öğrenci hakkında gönderdiği bir bilgi notu değil midir? Hepsi bu kadar...

Millî Eğitim Bakanlığı, MEBBİS projesi kapsamında 2007 yılında okul yönetim bilgi sistemini kurdu. Bu sistem sayesinde öğrenci ve veliler, okul kaydından mezuniyete kadar olan tüm süreçleri zaten anlık görebiliyorlar. Buna rağmen günümüzde fiziksel karneler varlıklarını hâlen sürdürmektedir.

Eğitimciler bugünlerde önemli bir konunun üzerinde duruyorlar: "Çocuğa karneyi çok önemsettirmeyin. Ama siz bir ebeveyn olarak konuyu çok önemseyin ve yavrunuzun geleceğini sadece maddi değil, manevi olarak da sahiplenin." Bu güzel öneriyi unutmadan, biz geçmişten günümüze karne örneklerimizi vermeye başlayalım.

Kaynaklar:

Beşinci, Enver. Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya, Kültür AŞ. İstanbul: 2019.

Beşinci, Enver. "Karne" maddesi, Türk Maarif Ansiklopedisi, 2025.

Gündüz, Mustafa. Ansiklopedik Türk Eğitim Tarihi, M.E.B Yayınları, Ankara 2022.

Kayserilioğlu, R. Sertaç, "Şimdi Okullu Olduk", Collection Sayı 78, İstanbul: 2020.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, TTKB, Ankara: 1965.

KARNE ÖRNEKLERİ VE ADLANDIRMALAR:

Belge: 1 1891 yılı İrenâs (kız) Mektebi İmtihan-ı Umumisi

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Hikmet adlı kız talebenin 100 üzerinden, 70.3 derece ile derslerden aldığı notları gösteren kız ilkokuluna ait 1891 tarihli İmtihan-ı Umumisi (Umumi Notları) varakası..

Belge: 2 1916 yılı Pertevniyal Validesultan Mektebi Varaka-i Derecât/ Kâğıttaki dereceler.

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu 1916 yılında Pertevniyal Validesultan Vakıf Mektebi tarafından 1915-1916 ders yılı için Vahdeddin Efendi'ye ikinci sınıfa terfisi için verilen bir Varaka-i derecât (varak üzerinde gösterilen notlar).

Belge: 3 1917 yılı Süleymaniye Mektebi "Sa'y-u gayret cüzdanı" karnesi.

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Süleymaniye Mektebi 91 numaralı talebe Cemil Efendiye 1916-17 dönemi için verilen hâl ve hareket varakası. Baş Müderris Mehmet Şakir tarafından mühürlenen varakada (karnede) görülen dersler ve aldığı notlar şöyledir: Kur'ân-ı Kerîm: 10 Aliyyülâlâ- Ma'lûmât-ı Dîniyye: Âla/ Aliyyülâlâ'ya yakın- Elif Ba: Aliyyülâlâ- İmlâ: Aliyyülâlâ- Kırâat: Aliyyülâlâ- Ahlâk: Aliyyülâlâ- Ma'lûmât-ı Sıhhiyye: Aliyyülâlâ- Hat: Aliyyülâlâ- Hendese/ Hesap: Aliyyülâlâ- Aritmetik: Aliyyülâlâ- Eşya: Aliyyülâlâ- Zirâat: Aliyyülâlâ- Resim: Âla- El İşleri/Beceri: Aliyyülâlâ- Ma'lûmât-ı Medeniyye: Aliyyülâlâ- Terbiye-i Bedeniyye: Aliyyülâlâ- Tarih: Aliyyülâlâ.

Belge: 4 Necm-i Terakki Mektebi "Yıl sonu varaka merasimi".

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Arşivi Padişah hazretlerinin eğitimi himaye eden yüksek koruyuculuğu altında kurulan Necm-i Terakki Mektebi'nin yıl sonu varaka/karne ödüllerinin dağıtılma (Sâye-i ma'ârif-piraye-i hazret-i padişahîde Necm-i Terakki mektebinin "tevzî'-i mükafatı) merasimi.

Belge: 5 1918 yılı Gülistan Marifet İnas Mektebi "Sa'y-u gayret varakası" karnesi.

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Lapseki Gülistan Marifet İnas Mektebi Devre-i âliye ikinci sınıf talebesi 104 numaralı Hacer Hanımın 1918 tarihli Sa'y-u gayret varakası/karnesi.

Belge: 6 1919 yılı Trabzon Rum Mektebi "Yarıyıl karnesi".

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Arşivi 1918–1919 tarihli Trabzon Rum Mektebi 3. Sınıf öğrencisine ait Yarıyıl karnesi. Trabzon'daki Rum/Yunan cemaatine ait Rum Ortodoks çevresiyle ilişkili olması kuvvetle muhtemel mektepde okuyan Kafidis adlı talebenin aldığı dersler: Din bilgisi - Yunanca - Matematik - Latince - Türkçe - Fransızca - Doğa tarihi - Deneysel fizik - Kimya - Kozmografya - Coğrafya - Felsefe- Tarih- Sağlık bilgisi / hijyen- Muhasebe / hesap-yazı dersi- Güzel yazı- Şan / müzik ve Jimnastik'tir.

Belge: 7

1921 Yılı Vefa Sultanî Mektebi'nin 8. Sınıf talebesine ait 4 Haziran 1921 tarihli "İmtihan Notları" ve günümüz alfabesine göre aktarımı.

Belge: 8 1929 yılı Feyziyati Lisesi "Ders senesi şifahi imtihan neticeleri".

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu 1885 yılında ilk olarak Selanik'te Feyz-i Sıbyan Mektebi adıyla açılan mektebin İstanbul'a taşınması sonrası 1928-29 döneminde 302 numaralı H. Mahir adlı talebesine verdiği yıl içinde okuduğu ders neticelerini bildiren belgesi. Mektep, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün tensibiyle "Işık" adını almıştır. Zaman içinde Feyziye mektepleri olan okul 1955'te bir vakıf eğitim kurumuna dönüşmüş ve böylece Feyziye Mektepleri Vakfı olarak devam etmiştir.

Belge: 9

1929 yılı Harf İnkılabı dönemi iki dille yazılmış "Etvar ve Mesai Cüzdanı".

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Kız ve Erkek Sultanîler'e ait Harf İnkılâbı dönemi, ilk devresi Osmanlı Türkçesi, ikinci dönemi Latin harfleriyle yazılmış 1928-29 eğitim yılında 19 numaralı Ali Efendiye verilen Etvar ve Mesai Cüzdanı.

Belge: 10 1932 yılı Yeşilyurt ilkmektep "Çalışma ve Gidiş karnesi"

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Yeşilyurt İlkmektebi 2. Sınıf 299 numaralı Nilüfer Hanım'ın 1931-32 ders yılında gördüğü dersler: Türkçe- Hayat Bilgisi- Tarih, Coğrafya, Yurt- Hesap, Hendese- Tabiat, Eşya- Resim, Elişleri- Ev idaresi- Jimnastik- Musiki- Hal ve Gidiş- Temizlik, İntizam- Diş koruma.

Belge: 11 1973 Yılı Saint-Benoît Kız Orta Okulu "Öğretim Yılı Notları"

© İcâzetten Diplomaya Enver Beşinci Koleksiyonu Misyoner Lazarist Pederlerin öncülüğünde 1839' da İstanbul Galata'da kurulan Saint-Benoît Providence Kız Orta Okulu 6-A sınıfından 105 numaralı Zinci Doğuşel'e 1972-73' te verilen Öğretim Yılı Notları karnesi.

Belge: 12

Anadolu'nun bir şehrinde Ermeni İlkokulu önünde siyah önlük, beyaz yakalıklı talebeler ve hocaları. Arka kısmında: Harf İnkılabı sonrası hatırası 1928 …

Enver Beşinci

Araştırmacı Koleksiyoner

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