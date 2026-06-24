Türk Profesör Radyocerrahide Dünya 8’incisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu ScholarGPS tarafından açıklanan verilere göre radyocerrahi alanında dünya çapında en etkili 8. bilim insanı seçildi. Son 5 yılda radyocerrahi alanında yayın yapan 20 bin 743 akademisyen arasından bu başarıya ulaşan Prof. Dr. Peker, Türk tıbbının uluslararası arenada gururla temsil edilmesini sağladı.

ScholarGPS platformu, bilim insanlarının akademik üretkenliğini, bilimsel etkisini ve çalışmalarının kalitesini değerlendirirken bilimsel yayınlar, atıflar ve h-index gibi kriterleri kullanıyor. Prof. Dr. Selçuk Peker, bu kapsamlı değerlendirmede radyocerrahi alanında dünya 8'incisi olurken, nöroşirurji alanında da 47 bin 905 akademisyen arasında 563'üncü sırada yer alarak çift dalda başarı gösterdi.

Radyocerrahide dünyanın en etkili akademisyenleri arasında ilk 10'a girme başarısı gösteren Prof. Dr. Peker'in bu sıralaması, Türkiye'nin tıp alanındaki bilimsel kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu başarı, özellikle beyin cerrahisi ve radyocerrahi alanlarında Türk hekimlerinin dünya çapında önemli katkılar sunduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.