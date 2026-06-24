Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık DSÖ’den Korkutan Ebola Açıklaması: Tedavisi Olmayan Yeni Varyant Yayılıyor! Can Kaybı Artıyor

DSÖ’den Korkutan Ebola Açıklaması: Tedavisi Olmayan Yeni Varyant Yayılıyor! Can Kaybı Artıyor

Yayınlanma Tarihi: 24.06.2026 10:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ortaya çıkan Ebola salgınına dair endişe verici verileri paylaştı. İlk ayda rekor vaka sayısına ulaşıldığını belirten yetkililer, aşısı ve tedavisi olmayan "Bundibugyo" varyantı nedeniyle can kaybının 267’ye yükseldiğini duyurdu.

DSÖ’den Korkutan Ebola Açıklaması: Tedavisi Olmayan Yeni Varyant Yayılıyor! Can Kaybı Artıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu ve bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'deki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini söyleyen Mahamud, "KDC Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre, dün itibarıyla 1048 doğrulanmış vaka bildirildi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır." ifadelerini kullandı.

Mahamud, salgının yayılmasına ayak uydurmak için müdahalenin genişletilmesi gerektiğini ve bunun da olmaya başladığının altını çizdi.

19 sağlık merkezindeki yatak sayısının son iki haftada 500'ün üzerine çıktığını belirten Mahamud, yerel sağlık çalışanlarının gözetimlerini artırdığını söyledi.

Mahamud, "Giderek daha fazla kişi Ebola risklerinin farkında, kendilerini korumak için araçlar ve destek istiyor." diye konuştu.

- Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ebola
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli: Nefehat, Sadreddin Konevi’nin Pür Tasavvufi Yönünü İzhar Eden En Önemli Metindir

Ekrem Demirli: Nefehat, Sadreddin Konevi'nin "Pür Tasavvufi" Yönünü İzhar Eden En Önemli Metindir

Pablo Picasso’nun bilinen en ünlü 10 tablosunun hikayesi

Pablo Picasso'nun bilinen en ünlü 10 tablosunun hikayesi

Tokadîzâde Şekib Bey’in Edebi Mirası

Tokadîzâde Şekib Bey'in Edebi Mirası

Akdeniz’de bir Türk adası: Girit

Akdeniz’de bir Türk adası: Girit

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!