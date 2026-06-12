Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Hareket Yaşını Öğren Projesi Van'da Hayata Geçti

Hareket Yaşını Öğren Projesi Van'da Hayata Geçti

Yayınlanma Tarihi: 12.06.2026 11:57

Van'da vatandaşlar, vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında yapılan testlerle kişilerin fiziksel aktivite seviyeleri ölçülüyor ve yaşlarına göre hareket kapasiteleri belirleniyor. Uzmanlar, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla hareket yaşının genç tutulabileceğini vurguluyor.

Hareket Yaşını Öğren Projesi Van’da Hayata Geçti

İl Sağlık Müdürlüğünce Kent Park'ta düzenlenen kampanyaya katılanlar, yaptıkları fiziksel aktiviteler sonucunda hareket yaşlarını öğrendi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyayla vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların hareket yaşlarının belirlendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Halkımızı sağlıklı hayat merkezleriyle buluşturmak amacıyla ilimizin çeşitli noktalarında bu çalışmayı başlattık. Stantlarımıza uğrayan her yaştan vatandaşımızın testlerini yaparak hareket yaşını tespit ediyoruz. Ardından gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerimize veya hastanelerimize yönlendiriyoruz. Çalışmamız alışveriş merkezlerinde ve açık alanlarda devam edecek. Vatandaşlarımızı hem hareket yaşı konusunda bilgilendirecek hem de onlara sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtacağız. Tüm halkımızı sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz."

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul da stantlarda vatandaşların hareket yaşı ve güç yaşını ölçmeye yönelik testler uygulandığını ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Van İpekyolu sağlık
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bilinmeyenleriyle Mescid-i Aksa

Bilinmeyenleriyle Mescid-i Aksa

Medeniyet ufkumuzda kütüphaneler

Medeniyet ufkumuzda kütüphaneler

Keşşaf Tefsiri’nin yazarı alim şair: Zemahşeri

Keşşaf Tefsiri'nin yazarı alim şair: Zemahşeri

Telefonsuz kalma korkusu: Nomofobi

Telefonsuz kalma korkusu: Nomofobi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri