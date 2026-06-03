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Rize'de Sağlık Taraması Etkinliği Düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2026 09:59

Rize'de düzenlenen "Sağlığını Tanı Geleceğini Koru" etkinliği kapsamında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Etkinlikte kan şekeri, tansiyon, kolesterol ölçümü gibi temel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Sağlık profesyonelleri tarafından yürütülen taramada, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Vatandaşlar sağlık durumları hakkında bilgilendirilirken, hastalık risklerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Rize’de Sağlık Taraması Etkinliği Düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aktif Yaşlanma ve Sağlıklı Yaşam Topluluğu gönüllülerince, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların boy, kilo, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hilal Pekmezci, proje ile toplumsal farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmanın önemine işaret eden Pekmezci, kişilerin sağlık okuryazarlıklarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ölçüm yaptıran 69 yaşındaki Emine Taşçı da "Alışveriş merkezine gezmeye geldim. Ölçümlerimi yaptırdım, her şey güzel çıktı." dedi.

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Rize
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