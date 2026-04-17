Gaziantep'te Organ Bağışı: 3 Hasta Hayata Tutundu
Gaziantep'te beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi, organ bağışı kararıyla 3 hastaya umut oldu. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen organ nakli operasyonları başarıyla tamamlandı. Bağışlanan organlar sayesinde yaşam mücadelesi veren 3 hasta yeni bir hayata başladı. Türkiye'de organ bağışı ve nakli konusunda önemli bir örnek teşkil eden olay, toplumda farkındalık yaratması açısından büyük önem taşıyor.
Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bilinç kaybı şikayetiyle acil servise getirilen 35 yaşındaki D.A'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve yakın takip amacıyla Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırılan hastaya, yoğun bakım ekibi ve organ nakil koordinatörlüğü tarafından titizlikle yürütülen tedavi ve takip sürecinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu beyin ölümü tanısı konuldu.
Hastanın ailesi, organ bağışında bulunmayı kabul etti.
Bu kararın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi organ nakil koordinasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında D.A'nın iki böbreği ve karaciğeri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.
Organların uygun hastalara ulaştırılması süreci, bölge koordinasyon ve Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden ilgili merkezlerle eş zamanlı yürütüldü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.