61. Türk Pediatri Kongresi Antalya’da Başladı

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen kongre, Kurum Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Karadağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Organizasyon kapsamında dijital çağın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, beslenme sorunları ve bilinçsiz takviye kullanımı gibi güncel konular masaya yatırılıyor.

- "Dijital oyunlar şiddeti körüklüyor"

Kasapçopur, kongrede yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Şiddet içerikli oyunların çocuklar için evrensel bir sorun haline geldiğini belirten Kasapçopur, "Dijital oyunlar çocuklara şiddet aşılıyor. Bu oyunlarda can aldıkça kazanma algısı oluşturuluyor. Çocuklarımızı bu tip içeriklerden korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da ebeveynlerin vakit geçirmek için çocuklara telefon ve tablet vermesinin gelişimsel riskler taşıdığını vurguladı.

- Bilinçsiz vitamin kullanımı karaciğer yetmezliği riski taşıyor

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, kontrolsüz gıda takviyesi ve vitamin kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Vitamin zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan Kıykım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle ABD'de ilaca bağlı karaciğer yetmezliklerinde 10 katına varan bir artış söz konusu. Bunun temel sebebi gıda takviyelerinin bilinçsiz kullanımıdır. Denetimden geçmemiş, 'merdiven altı' olarak tabir edilen ve sadece etiketlenerek piyasaya sürülen ürünler çocuk sağlığını tehdit ediyor. Sosyal medyadaki özendirici yorumlar bu tehlikeli kullanımı artırıyor."

Çocuk sağlığına dair geniş bir yelpazede bilimsel oturumların gerçekleştirileceği kongre, 21 Nisan'da sona erecek.

