Anasayfa Sağlık Zonguldak Valiliği Menenjit İddialarını Yalanladı

Zonguldak Valiliği Menenjit İddialarını Yalanladı

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2026 11:00

Zonguldak Valiliği, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "çocuklarda menenjit salgını" iddialarına ilişkin resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 8 Nisan tarihinde kaydedilen tek vakanın dışında herhangi bir menenjit vakasının tespit edilmediği belirtildi. Valilik, durumun hassasiyetle takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Ailelerin endişelenmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık ekiplerinin sürekli izleme ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Zonguldak Valiliği Menenjit İddialarını Yalanladı

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisinin, 8 Nisan'da yüksek ateş, bulantı, istifra, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine (BEUN) başvurduğu belirtildi.

Aynı gün akşam saatlerinde menenjit şüphesiyle hastaneye yatırılan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, vakanın İl Sağlık Müdürlüğünün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli olarak kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada, okul idaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunduğu ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlandığı, 9 Nisan Perşembe günü halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zonguldak Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile BEUN Hastanesi Çocuk Acil Servisleri başta olmak üzere tüm sağlık birimlerinin süreci valilik koordinasyonunda takip ettiği vurgulandı.

