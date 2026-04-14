Kronik Ağrıya Cerrahi Çözüm: Yeni Yöntemler Umut Veriyor

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, modern tıp, kronik ağrılara karşı yeni nesil cerrahi yöntemlerle umut olmaya devam ediyor.

Özellikle kanser, ağır travma veya sinir hasarlarına bağlı olarak gelişen dirençli ağrılar, klasik ilaç tedavileriyle her zaman kontrol altına alınamıyor. Geceleri uykusuz bırakan ve günlük yaşam kalitesini düşüren söz konusu durumlarda, beyin ve sinir cerrahisinin ileri teknikleri devreye giriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Tönge, ilaçlarla ve klasik tedavilerle kontrol edilemeyen ağrılarda uygulanan cerrahi yöntemlerin hastalara önemli rahatlama sağladığını belirtti.

Tönge, ağrının beyin tarafından algılanmasını engelleyen omurilik pili ve özel sinir ameliyatlarıyla hastaların hayata yeniden tutunduğunu aktardı.

Uygulanan yöntemler arasında omurilik pili ve bazı sinirlere doğrudan müdahaleler bulunduğunu belirten Tönge, "Omurilik pili ve diğer cerrahi tekniklerle ağrının beyin tarafından algılanmasını engelleyebiliyoruz. Bu yöntemler dünya genelinde sık uygulanmasa da gerekli olduğunda hastalarımıza çok önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Tönge, "Hepimizin hayatını olumsuz etkileyen ağrı bazen ilaçlarla veya klasik tedavilerle kontrol altına alınamayabiliyor. İşte bu noktada cerrahi yöntemler devreye giriyor. Özellikle kanser ağrıları veya travma sonrası oluşan dirençli nöropatik ağrılarda uyguladığımız teknikler, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde artırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda tedavi ettikleri 40'lı yaşlarında bir erkek hasta üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tönge, şunları kaydetti:

"Yıllar önce motosiklet kazası geçirmişti ve boynundan koluna giden sinirlerde kopmalar olmuştu. Bu yüzden de dayanılmaz ağrıları vardı. Çeşitli tedaviler uygulanmış, omurilik pili bile takılmıştı. Ancak ağrılar devam ediyordu ve kullanılan ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Biz, multidisipliner bir konseyle durumu değerlendirdik ve hastamıza DREZ ameliyatını uyguladık. Erken dönemde ağrısında yüzde 80'in üzerinde azalma sağladık. Önümüzdeki süreçte kademeli olarak ilaçlarını da azaltmayı planlıyoruz."

Dirençli ağrıların sadece travma kaynaklı olmadığını, kanser tedavileri sonrası, kan dolaşımı bozukluklarına bağlı veya zona hastalığı gibi durumlarda da görülebildiğini belirten Tönge, "Bu ağrılar çocukluk, genç ve yetişkin yaş gruplarında ortaya çıkabiliyor. Özellikle sinirlerde oluşan tahribat sonucu devam eden ağrıların kontrolünde, cerrahi müdahaleler ciddi bir çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı.

Tönge, erken müdahaleyle hastaların yaşam kalitesini korunabileceğini ve kronikleşmiş ağrılarda ise daha ileri cerrahi yöntemler gerekebileceğini kaydetti.

