Parkinson Hastalığının İlk Belirtisi: Hareket Yavaşlığı

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ve Ankara Büyükşehir Belediyesince Dünya Parkinson Hastalığı Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirilen "Dünya Parkinson Hastalığı Günü ve Haftası" etkinliğinde AA muhabirine açıklama yapan Tokçaer, Parkinson hastalığına ilişkin toplumda doğru bilinen yanlışları ele almayı amaçladıklarını söyledi.

Tokçaer, Parkinson hastalığının her yıl 11 Nisan'da, hastalığı ilk tanımlayan James Parkinson'ın doğum günü dolayısıyla anıldığını ve dünya genelinde hastalığa yönelik farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Dünyada yaklaşık 12 milyon Parkinson hastası olduğunu belirten Tokçaer, "2016'da 6 milyon olan bu sayının 2040'ta 12 milyon olacağı öngörülüyordu fakat hastalığın daha hızlı artmaya başladığı dikkati çekti. Ülkemiz açısından baktığımızda hekime ulaşmamış bilmediğimiz vakalar vardır ama bugünkü reçete takip sistemleri yaklaşık 150-200 bin Parkinson hastasının olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

- "Parkinson hastalığında temel bulgu hareket yavaşlığıdır"

Tokçaer, Parkinson hastalığının belirtilerine ilişkin "Hastalığın belirtileri halk arasında titreme olarak düşünülse de doğru değil, bu hastalık hareket yavaşlığıyla ilerleyen bir hastalıktır. Parkinson hastalığında temel bulgu hareket yavaşlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin hareketlerindeki yavaşlamanın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tokçaer, belirtilerin kilo, kemik erimesi ya da kalp yetmezliği gibi nedenlere bağlanmaması gerektiğini ifade etti.

Tokçaer, dört hastadan üçünde görülen diğer önemli belirtinin ise bir iş yaparken değil sabitken, dinlenme halinde ortaya çıkan titreme olduğunu belirterek, titreme ve hareketlerde yavaşlama yaşayan kişilerin hekime başvurması gerektiği uyarısında bulundu.

Öte yandan toplumda her hastalık için bitki çaylarının kullanımı ve bazı besinlerin tüketiminin yaygın olduğuna dikkati çeken Tokçaer, bu tür uygulamaların ilacın fazla alınmış gibi etki oluşturabileceğini ya da Parkinson belirtilerini artırabilecek sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Tokçaer, Parkinson hastalığının umutsuz bir hastalık olmadığını, hastalıkla yaşamın mümkün olduğunu ifade ederek, tedaviye uyum ve düzenli egzersizin önemine dikkati çekti.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaleağası, Genel Sekreter Prof. Dr. Sevda Erer Özbek, Prof. Dr. Gençer Genç ve Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı da etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz da katıldı.

