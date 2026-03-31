Romatizma Tedavisinde Yaşam Tarzının Kritik Rolü

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen romatizmal hastalıklar, eklem ağrısı, sabah tutukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar sadece kas-iskelet sistemini değil, bağışıklık sistemi başta olmak üzere birçok organı da etkiliyor. Yapılan çalışmalar, doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hastalık belirtilerinin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Medicana Sağlık Grubu Romatoloji Bölümünden Prof. Dr. Seval Pehlevan, yaşam tarzı değişikliklerinin hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını belirtti.

Pehlevan, romatizmal hastalıkların yalnızca belirli bir yaş grubunu değil, genç erişkinlerden ileri yaş bireylere kadar geniş bir kitleyi etkileyebildiğini aktaran Pehlevan, "Günlük yaşam aktivitelerini zorlaştıran ağrı, hareket kısıtlılığı ve yorgunluk gibi belirtiler zamanla yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe neden olabiliyor. Romatizmal hastalıkların yönetiminde yalnızca medikal tedavi değil, yaşam tarzı düzenlemeleri de önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Pehlevan, erken tanı ve düzenli takibin yanı sıra beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının düzenlenmesinin hastalığın seyrini doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

- Romatizmal hastalıklar farklı organları etkileyebilir

Romatizmal hastalıkların sadece eklem ağrısıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Pehlevan, sistemik etkiler nedeniyle farklı organların da sürece dahil olabildiğinin altını çizdi.

Türkiye'de sık görülen romatizmal hastalıklar arasında Behçet hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Sjögren hastalığı ve Sistemik Lupus Eritematozus'un yer aldığını kaydeden Pehlevan, bu hastalıkların eklem ve kas sisteminin yanı sıra göz, damar yapısı ve iç organlarda da hasara yol açabildiğine işaret etti.

Pehlevan, hastalığın şiddetinin kişiden kişiye değişebildiğini ve bazı bireylerde ataklarla ilerlediğini belirterek, ağrı ve hareket kısıtlılığının günlük yaşamı doğrudan etkilediğini kaydetti.

Beslenmenin romatizmal hastalıkların yönetiminde önemli bir rol oynadığının bilgisini paylaşan Pehlevan, inflamasyonu artıran besinlerin belirtileri şiddetlendirebileceğini, antiinflamatuvar özellik taşıyan besinlerin ise semptomların hafiflemesine katkı sağlayabileceğini aktardı.

Pehlevan, her hastanın gıda toleransının farklı olabileceğine dikkati çekerek, "Bazı bireylerde süt ve süt ürünleri, bazı bireylerde gluten içeren besinler veya yüksek proteinli diyetler şikayetleri artırabilir. Bu nedenle beslenme düzeni kişisel hassasiyetler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır." önerisinde bulundu.

Doğal, işlenmemiş ve dengeli bir beslenme modelinin önemine değinen Pehlevan, Omega-3 yağ asitlerinden zengin balıklar, zeytinyağı, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve antioksidan içeriği yüksek besinlerin ön plana çıktığını vurgulayarak, şekerli ve işlenmiş gıdaların ise mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini anlattı.

- "Yüksek darbe içeren veya eklemleri zorlayan hareketlerden kaçınılmalıdır"

Pehlevan, fiziksel aktivitenin romatizmal hastalıklarda yalnızca kas gücünü artırmakla kalmadığını vurgulayarak, aynı zamanda eklem hareket açıklığının korunmasına da katkı sağladığını ve düzenli egzersiz yapılmadığında eklemlerde sertlik artabileceğini ve hareket kabiliyetinin zamanla azalabileceğini ifade etti.

Egzersizin hastalığın durumuna uygun şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan Pehlevan, şöyle devam etti:

"Düşük yoğunluklu ve düzenli yapılan egzersizler, eklemler üzerindeki yükü artırmadan kasları güçlendirir. Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi aktiviteler bu açıdan uygun seçenekler arasında yer alır. Ancak yüksek darbe içeren veya eklemleri zorlayan hareketlerden kaçınılmalıdır."

Romatizmal hastalıkların yönetiminde günlük yaşam alışkanlıklarının da belirleyici olduğunu ifade edenPehlevan, uzun süre hareketsiz kalmanın, yanlış duruş pozisyonlarının ve vücuda aşırı yük bindiren aktivitelerin belirtileri artırabildiğini aktardı.

Ergonomik düzenlemelerin önemine dikkati çeken Pehlevan, oturma ve çalışma ortamının doğru şekilde ayarlanmasının, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmasının ve düzenli aralıklarla hareket edilmesinin gerekli olduğunu ve uygun ayakkabı seçiminin de eklem sağlığını korumada önemli bir faktör olduğunu ekledi.

Yaşam tarzı değişikliklerinin tedavi sürecine destek sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Seval Pehlevan, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Aşırı kilo eklemler üzerindeki yükü artırıyor ve ağrı ile hasarı tetikleyebiliyor. Düzenli egzersiz eklem hareketliliğini korumada temel rol oynuyor. Doğru beslenmen inflamasyon kontrolünde etkili oluyor. Yanlış duruş alışkanlıkları eklem ve kaslar üzerinde ek yük oluşturuyor. Stres bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor."

Romatizmal hastalıkların kronik bir süreç olduğunu hatırlatan Pehlevan, "Hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için düzenli takip, doğru yaşam alışkanlıkları ve bireye özel yaklaşımlar birlikte ele alınmalıdır. Yaşam tarzı düzenlemeleri tedavi sürecini destekliyor ve hastaların günlük yaşam konforunu artırabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

