Grip Salgını Yunanistan’ı Vurdu: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan'da grip salgını kritik boyuta ulaştı. Sağlık yetkilileri, bir haftada 8 ölüm vakası yaşandığını duyururken, hastanelerdeki doluluk oranının alarm verici seviyelere çıktığını açıkladı. Başkent Atina'daki sağlık kuruluşlarında yoğunluk had safhaya ulaşırken, acil servisler adeta çocuk ve yaşlı hastalarla doldu.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, grip nedeniyle 870'in üzerinde hastanın hastaneye yatırıldığı, 15 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Atina'nın üç büyük hastanesinde yaşanan tablo salgının ciddiyetini ortaya koyuyor: Çocuk Hastanesi "Agia Sofia" birkaç saat içinde 160'tan fazla çocuğu muayene ederken, "Laiko" ve "Sotiria" hastanelerine toplam 350'den fazla hasta başvurdu.

EODY, grip virüsünün sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrettiğini, ancak risk grubundaki kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini vurguladı. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve küçük çocukların daha fazla risk altında olduğu belirtildi. Solunum yolu enfeksiyonlarının artışıyla birlikte hastane kapasitelerinin zorlandığı kaydedildi.

Sağlık yetkilileri, grip aşısının hastalığın ağır seyretmesini ve hastaneye yatış ihtiyacını önemli ölçüde azalttığını belirterek, risk grubundaki vatandaşlara acil aşı çağrısında bulundu. Uzmanlar, salgının önümüzdeki haftalarda daha da yayılabileceği uyarısında bulunarak, hijyen kurallarına uyulması ve kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

