TİKA'dan Azerbaycanlı doktorlara böbrek taşı tedavisi eğitimi

TİKA’dan Azerbaycanlı doktorlara böbrek taşı tedavisi eğitimi

Yayınlanma Tarihi: 27.09.2025 11:45

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğiyle Bakü’de Azerbaycanlı doktor ve sağlık personeline yönelik “Böbrek Taşı Tedavisi Eğitimi” düzenledi.

TİKA’dan Azerbaycanlı doktorlara böbrek taşı tedavisi eğitimi

22-25 Eylül'de gerçekleştirilen programa Ankara ve Konya'dan 3 kişilik uzman doktor heyeti ile 30 Azerbaycanlı doktor ve sağlık çalışanı katıldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Programda eğitim veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nden Doç. Dr. Yusuf Kasap, "TİKA'nın düzenlediği bu eğitimlerle Türkiye'nin böbrek taşı tedavisi ve böbrek nakli alanındaki deneyimlerini kardeş ülke Azerbaycan'a aktarıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycanlı meslektaşlarımızın tecrübelerinden de faydalanıyoruz. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Sertifika töreninde konuşan TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik de Azerbaycan'ın sürekli gelişen sağlık sektöründe önemli adımlar attığını belirterek, "Biz de TİKA olarak bu gelişmelere Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve birikimini paylaşarak katkıda bulunmaya gayret ediyoruz." dedi.

