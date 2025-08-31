İsrail saldırıları altındaki Gazze’de son 3 haftada bin yetişkin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurdu

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze kentinde, son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, bu durumun İsrail'in sürdürdüğü açlık politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kentteki durumun giderek ağırlaştığını aktaran Ebu Silmiyye, "Hastaneye açlık nedeniyle başvuran hastalar ve yaralıların çoğu ciddi derecede yetersiz beslenmeden muzdarip." dedi.

- Hastaneler hasta ve yaralılarla dolup taştı

Ebu Silmiyye, hastanelerin hasta ve yaralılarla dolup taştığını, İsrail'in yoğun bombardımanının ise koşulları daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Son günlerde Gazze şehir merkezine yapılan saldırılar, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açarken, İsrail tarafından kent "tehlikeli bir savaş bölgesi" ilan edildi.

8 Ağustos'ta ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planıyla, Gazze Şeridi'nin kademeli olarak yeniden işgal edilmesi sürecinin Gazze kentinden başlayacağı duyurulmuştu.

Ebu Silmiyye, aynı zamanda Gazze'deki insani ve sağlık koşullarının ciddiyetine dikkat çekerek, kuzey ve güney bölgelerinden batı bölgelerine yoğun göç hareketi yaşandığını, bu bölgelerin ise artık zorla yerinden edilenlerle aşırı kalabalık hale geldiğini belirtti.

Yerinden edilenlerin bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve bu durumun bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını ifade eden Ebu Silmiyye, son dönemde yayılan bir virüsün ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açtığını ve bağışıklığı zayıf olanlarda kuluçka süresinin iki haftayı aşabileceğini vurguladı.

Ebu Silmiyye, "Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatıyor, bu da hastalık süresini uzatıyor. Buna ek olarak sabun, şampuan ve temiz su gibi hijyen malzemelerinin eksikliği hastalığın yayılmasını artırıyor." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişi hayatını kaybettiğini, açlıktan ölenlerin toplam sayısının ise 124'ü çocuk 332'ye ulaştığını duyurmuştu.

Bu veriler, İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze'de derinleşen insani krizi ve yetersiz beslenmenin yol açtığı tehlikeleri ortaya koyuyor.

